晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

龔美富道歉「隻字未提江祖平」 全網嗆爆：叫你兒子出面

〔記者邱奕欽／台北報導〕三立電視台資深副總龔美富，因兒子龔益霆遭江祖平指控下藥性侵、偷拍等醜聞，昨（7日）晚間證實已主動請辭以示負責，他在聲明中表示「身為人父，我無可推卸責任，必須勇敢面對犬子所引發的一切」，但全文卻隻字未提江祖平，立刻引發網友群起撻伐。

三立電視台資深副總龔美富（左）道歉請辭，右為鄭文華。（資料照，記者潘少棠攝）三立電視台資深副總龔美富（左）道歉請辭，右為鄭文華。（資料照，記者潘少棠攝）

龔美富強調，自己對於三立過去的栽培與信任深感愧疚，如今因兒子風波波及公司，他自請離職以示負責，並向社會大眾道歉，聲稱一切交由司法釐清真相；他的聲明雖強調承擔，但卻完全避談受害者江祖平，引起輿論不滿。

網路上湧現大批批評聲浪，許多網友怒嗆「應該要向江小姐道歉吧」、「兒子做事竟要爸爸道歉，這合理嗎」、「兒子該出來面對了吧」、「叫你兒子快點出面道歉！」不少人認為，龔美富的請辭看似負責，卻未正面觸及核心爭議，反而讓外界更反感。

江祖平（左）爆料龔益霆下藥性侵。（組合照，翻攝自臉書）江祖平（左）爆料龔益霆下藥性侵。（組合照，翻攝自臉書）

值得注意的是，風波主角龔益霆至今未公開向江祖平致歉，只承認2人交往，並反駁指控是片面之詞與不實指控。龔益霆僅表示，「私人感情問題處理不當，是我應該面對的」，避談性侵爭議，態度與父親龔美富的聲明形成鮮明對比，更加深外界質疑。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中