龔美富道歉「隻字未提江祖平」 全網嗆爆：叫你兒子出面

〔記者邱奕欽／台北報導〕三立電視台資深副總龔美富，因兒子龔益霆遭江祖平指控下藥性侵、偷拍等醜聞，昨（7日）晚間證實已主動請辭以示負責，他在聲明中表示「身為人父，我無可推卸責任，必須勇敢面對犬子所引發的一切」，但全文卻隻字未提江祖平，立刻引發網友群起撻伐。

三立電視台資深副總龔美富（左）道歉請辭，右為鄭文華。（資料照，記者潘少棠攝）

龔美富強調，自己對於三立過去的栽培與信任深感愧疚，如今因兒子風波波及公司，他自請離職以示負責，並向社會大眾道歉，聲稱一切交由司法釐清真相；他的聲明雖強調承擔，但卻完全避談受害者江祖平，引起輿論不滿。

網路上湧現大批批評聲浪，許多網友怒嗆「應該要向江小姐道歉吧」、「兒子做事竟要爸爸道歉，這合理嗎」、「兒子該出來面對了吧」、「叫你兒子快點出面道歉！」不少人認為，龔美富的請辭看似負責，卻未正面觸及核心爭議，反而讓外界更反感。

江祖平（左）爆料龔益霆下藥性侵。（組合照，翻攝自臉書）

值得注意的是，風波主角龔益霆至今未公開向江祖平致歉，只承認2人交往，並反駁指控是片面之詞與不實指控。龔益霆僅表示，「私人感情問題處理不當，是我應該面對的」，避談性侵爭議，態度與父親龔美富的聲明形成鮮明對比，更加深外界質疑。

