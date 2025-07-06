北影評審內幕》張艾嘉落榜原因曝 首位泰籍影帝演出「撫慰人心」

泰籍演員萬洛隆甘迦（左）、高伊玲分別以《白衣蒼狗》、《我家的事》拿下北影影帝后。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕第27屆台北電影獎頒獎昨（5）晚落幕，今年共274件作品報名，32部電影入圍，最佳男女主角得主將典禮推向高潮，北影總監李亞梅透露，《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦勇奪男主角，打敗《我家的事》藍葦華，首次入圍就拿獎的高伊玲則順利擊退張艾嘉拿下影后。

今年北影最佳男主角出現史上首位外籍影帝、泰籍演員萬洛隆甘迦，李亞梅表示，萬洛在第一輪投票就以7票勝出，最終和藍葦華競爭後勝出，評審讚賞萬洛在沉重的影片中，透過有限的語言，給人安撫人心的力量，不自覺讓觀眾從頭到尾相信他是很善良的人；藍葦華將普通人演繹的動人，細節壓抑的很好，最後是3票之差輸給萬洛。

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最佳女主角方面是兩位媽媽之爭，第一輪投票中，《我家的事》高伊玲以8票勝出，理由為表演貫穿整部影片，所有面向都自然到位，性格既隱忍又強勢，尤其透過不同造型和其他演員互動，難度又更高，《女兒的女兒》張艾嘉則用人生經驗融合到角色和故事，只可惜成為遺珠。

李康生以《默視錄》奪北影最佳男配角獎。（記者王文麟攝）

《小雁與吳愛麗》楊貴媚抱最佳女配角獎。（記者王文麟攝）

男女配角分別是《默視錄》李康生和《小雁與吳愛麗》楊貴媚，兩位都是電影圈內的熟面孔，李康生在第一輪拿下7票，《我家的事》曾敬驊緊追其後，另外春風也被提及；特別的是，原本有評審想替春風翻案，但可惜未過門檻票數，李康生最後以9票再次勝出。

楊貴媚以10票高票勝出奪女配角獎，角色令人目不轉睛，包括情緒細膩，演技功力堪稱是「怪物級的存在」，另有評審討論《白衣蒼狗》陸弈靜，只可惜陸弈靜礙於角色篇幅有限，未能拿獎。

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