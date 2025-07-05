李李仁曝家中地位「狗最大老婆更大」 豁達看世界末日：睡夢中離開也不錯

李李仁家中有2隻毛孩。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李李仁今（5日）出席寵物用品展，為美國知名寵物食品藍摯站台，笑說昨陪愛犬玩了一整晚，11點前人狗便互道晚安，上床後倒頭就睡，對於謠傳7月5日是世界末日，他覺得不會發生，豁達說：「如果真的有末日，我覺得在睡夢當中離開也是滿幸福的。」爆料老婆陶晶瑩則是熬夜觀看實況倒數的直播。

李李仁家中擁2毛孩，左為柴犬「歐膩」，右為邊境牧羊犬「荳荳」。（李李仁提供）

李李仁談到，早期陶晶瑩一起養毛孩，直到愛犬老死後，10年來兩人不敢再養，直到4年前兒子「小龍」想養狗，才去領養了3歲邊境牧羊犬「荳荳」、4歲柴犬「歐膩」，他當時就有心理準備自己會是照顧者，笑說：「這2隻狗都是兒子要養的，我知道最後都是我在養，果然就是。」

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李李仁分享毛孩如何透過寵物飼料加強免疫力的「好吃健康學」。（BLUE BUFFALO提供）

李李仁透露，自己有個堅持，無論颳風下雨，他都要帶毛孩出門遛遛，「我的生活因為2隻狗，每天都很精彩，養狗跟養小孩一樣，24小時我大概有 23小時都跟牠們在一起」，他自豪邊境牧羊犬荳荳非常聰明，被訓練到會開電風扇，笑說：「我的手機都是狗的照片，老婆的比狗少。」至於家中的地位，是否毛孩排第一？他先是說：「狗最高，再來老婆。」之後隨即改口說：「沒有啦！老婆永遠最大。」被虧求生慾極強。

李李仁分享毛孩如何透過寵物飼料加強免疫力的「好吃健康學」。（BLUE BUFFALO提供）

談及寵物的生死，李李坦言會擔心，「可是沒辦法，與其擔心寵物的生死，倒不如珍惜跟牠相處的每一天，因為永遠不知道會發生什麼事。人跟狗一樣，珍惜大家能相處的時間，發生就發生了，也沒辦法。」

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