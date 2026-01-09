日女星病逝得年27歲！10天前才引退：好不甘心

藤乃葵陽光又可愛。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本寫真偶像藤乃葵（藤乃あおい）去年才宣布引退，今天（9日）就傳出病逝消息，得年27歲，令人不捨。

藤乃葵母親宣布女兒的死訊。（翻攝自X）

藤乃葵的母親今天透過女兒的X宣布噩耗，表示藤乃葵生前一直與病魔對抗，但還是在1月5日離世，母親感謝大家生前對女兒的照顧。從藤乃葵母親PO出來的照片中可以看到女兒過去的寫真作品，還有可愛的小熊維尼、七龍珠等娃娃，電視中的藤乃葵笑容可掬，超級卡哇伊，如今卻已成為追憶。

其實藤乃葵在去年12月31日，也就是10天前才發出親筆信，正式從娛樂圈引退。她當時就透露，已經無法說出「我沒事」或者「我很健康」的這種謊話，從去年7月回到老家之後，身體就每況愈下，已經是「隨時會發生什麼都不奇怪」的狀況。

藤乃葵生前在X上發出的最後一張照片。（翻攝自X）

她本來希望能夠美美的開一場IG直播跟大家告別，不過身體不允許，不得已只能以這種方式向大家道別，讓她覺得很不甘心，所幸在6月身體還撐得住時拍攝了DVD以及雜誌的拍攝，「如果以後大家想起『以前有個叫藤乃葵的寫真偶像呢』，如果腦海中浮現的是漂亮又有活力的我，那我會非常幸福。」

