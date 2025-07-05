7月5日世界末日掀恐慌！龍樹諒推給編輯：那不是我寫的

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕7月5日末日預言引起人心惶惶，預言出自於日本漫畫家龍樹諒的《我所看見的未來：完全版》。近期龍樹諒接受訪問，卻強調書腰的預言文案出自於編輯之手，作品更非預言漫畫。

龍樹諒接受《Flash》的採訪，對於7月5日末日預言掀起騷動，她表示：「我很難回答什麼，因為這也關係到別人，擔心出版社（編輯）也會成為誹謗中傷的對象。」她進一步表示，《我所看見的未來：完全版》當中的那些文字並不是她寫的，「而且大家關注的地方不是我的漫畫，到現在我還是感覺像是別人的事情一樣，書腰上的話是編輯寫的，卻因此成為了話題。」

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龍樹諒稱書腰的部分由編輯撰寫。（翻攝自X）

「對我來說，那本書不是預言，也不是預言漫畫，我只是收到邀約，畫封面插圖，更像是讀者吧。」她對讀者喊話：「社群上瘋傳災難會在2025年7月5日發生，我雖然夢到2025年7月會發生災難，不過具體的時間是哪一天不確定。不過這個話題喚醒了大家的防災意識，我覺得也是件好事。」

龍樹諒強調，自己面對災難的態度不是靠占卜或者預言，而是透過客觀的情報準備，她呼籲大眾聽從專家的意見以及依據過往的歷史數據，以保護家人、中意的人的生命。

《我所看見的未來》是在1999年出版，2021年推出完全版，由於龍樹諒在初版當中預言311大地震，完全版推出時，書腰更加強推廣「幻之預言漫畫復刻，真正的大災難將在2015年7月」，此外後記還寫著「如果夢到的那一天會成為現實，那麼下次的大災難會出現在2025年7月5日」，才會有所謂的7月5日末日預言一事。

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