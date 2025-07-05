晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

7月5日世界末日掀恐慌！龍樹諒推給編輯：那不是我寫的

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕7月5日末日預言引起人心惶惶，預言出自於日本漫畫家龍樹諒的《我所看見的未來：完全版》。近期龍樹諒接受訪問，卻強調書腰的預言文案出自於編輯之手，作品更非預言漫畫。

龍樹諒接受《Flash》的採訪，對於7月5日末日預言掀起騷動，她表示：「我很難回答什麼，因為這也關係到別人，擔心出版社（編輯）也會成為誹謗中傷的對象。」她進一步表示，《我所看見的未來：完全版》當中的那些文字並不是她寫的，「而且大家關注的地方不是我的漫畫，到現在我還是感覺像是別人的事情一樣，書腰上的話是編輯寫的，卻因此成為了話題。」

龍樹諒稱書腰的部分由編輯撰寫。（翻攝自X）龍樹諒稱書腰的部分由編輯撰寫。（翻攝自X）

「對我來說，那本書不是預言，也不是預言漫畫，我只是收到邀約，畫封面插圖，更像是讀者吧。」她對讀者喊話：「社群上瘋傳災難會在2025年7月5日發生，我雖然夢到2025年7月會發生災難，不過具體的時間是哪一天不確定。不過這個話題喚醒了大家的防災意識，我覺得也是件好事。」

龍樹諒強調，自己面對災難的態度不是靠占卜或者預言，而是透過客觀的情報準備，她呼籲大眾聽從專家的意見以及依據過往的歷史數據，以保護家人、中意的人的生命。

《我所看見的未來》是在1999年出版，2021年推出完全版，由於龍樹諒在初版當中預言311大地震，完全版推出時，書腰更加強推廣「幻之預言漫畫復刻，真正的大災難將在2015年7月」，此外後記還寫著「如果夢到的那一天會成為現實，那麼下次的大災難會出現在2025年7月5日」，才會有所謂的7月5日末日預言一事。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中