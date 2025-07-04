TWICE娜璉來台灣了 嗨喊「我愛你們」台下ONCE激動噴淚

娜璉終於來台灣開唱。（讀者提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕全台灣歌迷苦等10年，韓國天團TWICE終於有成員來台灣演出，成員娜璉今晚擔任「2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」的壓軸嘉賓，她在台上用中文嗨喊：「我愛你們」，現場吸引超過20000名觀眾朝聖，氣氛嗨到最高點，還有粉絲感動到噴淚。

娜璉登台掀起最高潮，開場她率領舞者唱跳主打歌《POP!》、接著與滿場熱情的ONCE（粉絲名）打招呼。

請繼續往下閱讀...

娜璉壓軸嗨翻全場。（讀者提供）

娜璉在台上受訪談到：「我真的感受到大家的熱情了，今天的天氣非常炎熱，我聽到大家的應援，更有力量去表演了！」透露在機場看到很多ONCE，也讓她鬆了一口氣。

至於首次到高雄演出的心情，娜璉談到：「首先呢，我以solo的身分第一次到國外參加音樂節，非常感謝邀請。」她抵達飯店之後，吃了台灣的餅乾，也喝了珍珠奶茶，「可是我本來想喝黑糖珍珠奶茶，可惜這次沒有喝到，希望下次來的時候還有機會！」

話還沒說完，娜璉聽到台下歌迷的推薦，突然又說了中文，「我喜歡火鍋！非常非常非常喜歡火鍋！」嗨翻滿場粉絲。

娜璉感受到高雄歌迷的熱情。（讀者提供）

寵粉的娜璉與台灣粉絲互動，女神對著鏡頭擺出多個可愛表情嗨翻全場。

娜璉終於來台灣演出，還被粉絲目擊在當地逛百貨公司，據悉，店家及民眾都非常熱情，在她逛街的期間都不太打擾她，邀請合照也都非常的有禮貌。

娜璉感受到高雄熱情的天氣以及當地美食，希望這趟高雄可以擁有很多美好的回憶，也很想跟團員分享高雄的熱情，還買了牛軋餅當伴手禮。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法