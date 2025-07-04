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北影酒會》世界末日不用怕 張榕容避難包放黃金和美金

台北電影獎入圍酒會，張榕容（左起）、夏于喬、江齊、高伊玲。（記者胡舜翔攝）台北電影獎入圍酒會，張榕容（左起）、夏于喬、江齊、高伊玲。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第27屆台北電影節頒獎典禮明天舉行，入圍酒會今晚（4日）登場，在影后獎項廝殺的張榕容、夏于喬、江齊、高伊玲一同出席，提到明天是日本漫畫家的末日預言，四位準影后不約而同說都準備好了避難包，夏于喬更大推讓搜救犬聽到的口哨。

張榕容說，如果明天是世界末日今天要吃到爆炸。（記者胡舜翔攝）張榕容說，如果明天是世界末日今天要吃到爆炸。（記者胡舜翔攝）

張榕容說，如果明天是世界末日今天要吃到爆炸，夏于喬說本來沒老公林書宇不在家，「如果世界末日一個人也太慘了吧！會有點寂寞。」讓住離她很近的張榕容霸氣喊，「今天來住我家，我家也沒人！」

江齊準備了簡單的手電筒跟口罩。（記者胡舜翔攝）江齊準備了簡單的手電筒跟口罩。（記者胡舜翔攝）

四人都有準備避難包，江齊說準備了簡單的手電筒跟口罩，其他三位姐姐提醒罐裝水最好用。她說入圍很緊張，非常幸運，有準備感言，張榕容要她不用緊張啦，「我不會得，妳會得！」張榕容則透露，自己3年前就準備好避難包，裡面還有放黃金跟美金。

夏于喬擔心末日一個人。（記者胡舜翔攝）夏于喬擔心末日一個人。（記者胡舜翔攝）

夏于喬大讚高伊玲入圍的《我家的事》超好看，高伊玲反讚《小雁與吳愛麗》很好看，夏于喬當場說，「我沒關係，電影下檔了啦！」

☆飲酒過量，有害健康☆

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