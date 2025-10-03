自由電子報
娛樂 最新消息

中秋別忘了「拜土地公」！2026「馬年犯太歲4生肖」補運、補財庫提早布局

風水命理師高宏寓建議蛇年和馬年犯太歲的生肖朋友，中秋節拜土地公，慎選「良辰吉時」祈稟最有感應！（高宏寓提供）風水命理師高宏寓建議蛇年和馬年犯太歲的生肖朋友，中秋節拜土地公，慎選「良辰吉時」祈稟最有感應！（高宏寓提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕明天起即將迎來中秋連假4天，有些人可能不知道，每年中秋其實也是「土地公」福德正神和「月老」的生日！風水命理師高宏寓表示，今年中秋不同於往年的地方是，中秋節這天還遇上「天赦日」，再加上民間有些人也會在這天祭拜「林奶夫人」（即臨水三夫人中的林九娘），是鳳毛麟角極為珍貴之時，據傳在「良辰吉時」祈稟最有感應，尤其對蛇年和馬年犯太歲的生肖來說，除了祈求上蒼庇佑，多行善舉，向正能量「借勢借力」，也能助運2026年平安順遂。

對信仰虔誠的善男信女來說，常會在農曆初一十五或初二十六祭拜土地公，一般稱之為「做牙」，高宏寓補充，除了這些例行祭拜日，其實每年還有3個日子會祭拜土地公，一個是農曆2月初二日，這天是土地公得道加昇日，正式封為福德正神，稱之為「頭牙」；再來就是農曆8月15日土地公生日這天；而農曆12月16日，也就是我們很熟悉的「尾牙」。

➤祭拜土地公 助攻事業運
高宏寓提醒，特別是從事批發零售、外銷貿易、網購電商、門市銷售、不動產業務、直播主、自營創業及自由接案等行業的朋友，或是轉職人員，可把握這天向土地公祈求工作順利、營運亨通、生意興隆、事業永續發展並提升自我智慧與格局。

➤犯太歲生肖 流年逆轉勝
高宏寓補充，2025蛇年犯太歲的生肖「蛇、豬、虎、猴」，以及2026馬年犯太歲生肖「鼠、兔、羊、狗」，除了向土地公祈求庇護，多行善舉更是不二法門，高宏寓提醒，生活與工作中有順境亦有逆境，要學會「借勢借力」，抓住機會果斷行動；若一時懷才不遇，也要懂得「舍之則藏」，保留實力、靜待時機，不必因此氣餒。

➤拜土地公納祥時辰 5大時機點許下心願
．子時「23：10～00：30」
．卯時「05：1006：30」
．辰時「07：10～08：30」
．巳時「09：1010：50」
．午時「11：1012：30」

➤拜到心坎裡！土地公最愛供品
可準備三牲五果、茶酒、發糕、甜湯、餅乾、糖果、飲料、壽麵、麻糬、湯圓、麻油雞、潤餅、刈包、雞精等⋯，其中壽桃要以單數為佳，3顆象徵福祿壽、5顆象徵金木水火土五行、7顆象徵七星高照。
其次，燒金紙前疏文稟報也很重要，可準備四色金／四方金（壽金／福金／刈金／大把壽金）土地公金、甲馬等⋯。

．麻糬：喻意黏錢。
．土豆、花生：喻意吃到老、好事發生。
．酒：喻意活得長長久久。
．香蕉：喻意案件賀成交。
．鳳梨：喻意好運旺旺。
．蘋果：喻意平平安安。
．甘蔗：喻意節節高升。

➤助運馬年！開運4撇步
1、換錢母：可置福德正神、招財童子、進寶童郎前，依恭敬心祈稟本名、農曆生日、換錢母的用途及來意，摸元寶求財源滾滾、摸鬍鬚求源遠流長，摸柺杖則是求實業昌隆。
2、帶聚寶盆、貔貅（符令）等開運物⋯，左手繞著主爐三或七圈、祈求五方財神眷顧。
3、報名補財庫，或是祈求福德正神符令，或是發財金，置於聚寶盆、存摺、金庫，添財添庫財不漏空。
4、準備艾草包、芙蓉七葉、玫瑰花瓣能除穢轉運，轉禍為福。

【專家背景．高宏寓】

．專長：陽宅風水、八字、紫微、易經占卜、生肖、宗教民俗、手面相、姓名學、祖先諮詢
．媒體：《命運好好玩》命理專家、《小明星大跟班》命理專家

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡
．豊寓島嶼風水顧問工作室：看這裡
．高宏寓老師IG：看這裡
．高宏寓老師FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

