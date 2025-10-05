自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李雅英花蓮災區被捕獲 曝救災心聲網讚爆

李雅英趁中秋連假低調現身花蓮災區。（翻攝自IG）李雅英趁中秋連假低調現身花蓮災區。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，不少藝人與啦啦隊成員自發投入救援。繼「女神」李多慧後，富邦啦啦隊Fubon Angels成員、同樣來自韓國的李雅英，也被目擊在中秋連假現身花蓮災區，身影幾乎被防塵裝備包緊緊，卻仍被眼尖網友認出。

李雅英上個月才到光復太巴塱做公益。（富邦悍將提供）李雅英上個月才到光復太巴塱做公益。（富邦悍將提供）

據網友曝光影片，李雅英戴著帽子、口罩全副武裝，李雅英透露，自己曾隨富邦公益活動造訪花蓮，對當地人情留下深刻印象，這次發生災情，我立刻想回來幫忙，不少現場志工也讚她態度親切。

李多慧捐30萬賑災又現身花蓮助清淤。（翻攝自IG）李多慧捐30萬賑災又現身花蓮助清淤。（翻攝自IG）

強颱「樺加沙」重創花蓮，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，藝能界愛心不斷接力。日前韓籍啦啦隊人氣成員李多慧不僅透過基金會捐出30萬元賑災，還親自到花蓮救災，如今又有李雅英親赴前線，以行動傳遞溫暖，讓粉絲大讚：「天使真的不只在球場上。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中