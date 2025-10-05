李雅英花蓮災區被捕獲 曝救災心聲網讚爆

李雅英趁中秋連假低調現身花蓮災區。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，不少藝人與啦啦隊成員自發投入救援。繼「女神」李多慧後，富邦啦啦隊Fubon Angels成員、同樣來自韓國的李雅英，也被目擊在中秋連假現身花蓮災區，身影幾乎被防塵裝備包緊緊，卻仍被眼尖網友認出。

李雅英上個月才到光復太巴塱做公益。（富邦悍將提供）

據網友曝光影片，李雅英戴著帽子、口罩全副武裝，李雅英透露，自己曾隨富邦公益活動造訪花蓮，對當地人情留下深刻印象，這次發生災情，我立刻想回來幫忙，不少現場志工也讚她態度親切。

李多慧捐30萬賑災又現身花蓮助清淤。（翻攝自IG）

強颱「樺加沙」重創花蓮，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，藝能界愛心不斷接力。日前韓籍啦啦隊人氣成員李多慧不僅透過基金會捐出30萬元賑災，還親自到花蓮救災，如今又有李雅英親赴前線，以行動傳遞溫暖，讓粉絲大讚：「天使真的不只在球場上。」

