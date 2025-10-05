自由電子報
娛樂 最新消息

前最美檢察官陳漢章絕美婚紗曝光 老婆大人說話了

陳漢章（右）與作家老婆雪兒合體拍攝婚紗。（翻攝IG）陳漢章（右）與作家老婆雪兒合體拍攝婚紗。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被封為「最美檢察官」的「樂檢」陳漢章，日前正式遞出辭呈，結束12年的檢察官生涯，之後將創業開設律師事務所。而他與作家妻子雪兒結婚14年，感情依舊甜蜜，夫妻倆近日拍攝全新婚紗照，唯美畫面曝光後掀起討論。

雪兒近日在社群曬出多張與陳漢章的婚紗照，笑說兩人剛結婚時年輕懵懂，當年拍婚紗的經驗並不好，甚至誤入一家婚紗店陷入了拍攝深淵。

雪兒感性分享，沒想到14年後有機會重拍婚紗，「人生總是充滿轉折，樂律為了律師事務所拍攝形象照，沒想到因此能再拍一次婚紗。」她有感而發稱：「人生有許多小小的遺憾，或許能先放在心裡的角落，等繼續往前走的某個時刻，也許就能得到圓滿。」

有趣的是，陳漢章身穿婚紗與老婆大人比美，畫面閃瞎粉絲。還有網友留言：「樂樂會不會就這樣超越妳了」。對此，雪兒幽默回應：「以前會覺得WTF，現在就let it go。」

