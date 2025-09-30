自由電子報
娛樂 最新消息

啦啦隊女孩體驗30公斤水下作業裝備！被國軍英雄煞到「不排斥當軍嫂」

藝人宜芳體驗海軍水行俠。（民視提供）藝人宜芳體驗海軍水行俠。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕民視與國防部首度合作，出重磅旗艦節目《能戰！全民新視界》，今（30）日舉辦記者會，主持人劉方慈與味全龍啦啦隊女孩「口水」宜芳一同宣傳。

記者會上邀請到青春亮麗的啦啦隊宜芳來助陣，宜芳提到《能戰！全民新視界》節目中是她的師姐張文綺登上直升機，宜芳笑說看完片花，可能是國軍的英勇讓常常「詞窮」的張文綺突然口條流利，讚嘆這是因為國軍們的威懾力太厲害。

藝人宜芳體驗海軍水行俠。（民視提供）藝人宜芳體驗海軍水行俠。（民視提供）

宜芳提到去年參加節目到外島前線，佩服國軍的平常訓練的英勇，還看到他們悼念軍犬的柔軟的一面，讓她非常感動。記者會上宜芳提著14公斤海軍水下作業大隊「頭盔」並背上16公斤「水肺」BCD裝備，直呼真的好重，大方可愛的她今天記者會被國軍英雄震撼到，單身的她不排斥當軍嫂，讓現場冒出另類的粉紅泡泡。

記者會上主持人劉方慈更是提到上千位國軍英雄協助花蓮光復鄉救災，感謝他們保家衛國救災不遺餘力，讓人民感受到國軍的溫暖與行動力十足的救援能力。

點圖放大header
點圖放大body

