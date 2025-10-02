自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

成龍伸手摸向容祖兒全網怒 老闆眼尖出手被讚爆

成龍（右）原本搭著椅背，突然一個動作拍向容祖兒玉背。（翻攝自微博）成龍（右）原本搭著椅背，突然一個動作拍向容祖兒玉背。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕成龍、王力宏、肖戰近日於澳門出席2025大灣區電影音樂晚會，匯集兩岸四地電影人、音樂人，沒想到網上瘋傳71歲的成龍坐在香港天后容祖兒身邊，一個順手滑到她的美背上，令人倒抽一口氣，容祖兒的老闆的楊受成見狀立刻有了動作。

成龍（右）拍著容祖兒玉背，令網友十分反感。（翻攝自微博）成龍（右）拍著容祖兒玉背，令網友十分反感。（翻攝自微博）

「灣區升明月」音樂晚會吸引眾多大咖出席，當晚，成龍還與容祖兒合唱《在我生命中的每一天》等經典金曲，但也許是氣氛一嗨，成龍伸手搭上容祖兒，再滑向美背畫面令網友十分反感，直呼「有事嗎？」、「也太不尊重女性」，負評幾乎一面倒，也有粉絲將影片拉近一看，發現容祖兒感覺稍微驚動，嚇得背挺直往前，為她十分心疼。

楊受成（左）很快拉起容祖兒「逃離現場」。（翻攝自微博）楊受成（左）很快拉起容祖兒「逃離現場」。（翻攝自微博）

容祖兒老闆的楊受成似乎察覺有異，立刻站起來，走到容祖兒身邊拉走她換位置，才讓網友直呼「楊受成是個好老闆」、「似乎是很敏感的人，知道成龍有所動作」，不過也有人表示大概是巧合。

相關新聞

成龍「過度親密」黑歷史再掀罵聲 王祖賢范冰冰中標反應曝

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中