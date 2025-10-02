成龍伸手摸向容祖兒全網怒 老闆眼尖出手被讚爆

成龍（右）原本搭著椅背，突然一個動作拍向容祖兒玉背。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕成龍、王力宏、肖戰近日於澳門出席2025大灣區電影音樂晚會，匯集兩岸四地電影人、音樂人，沒想到網上瘋傳71歲的成龍坐在香港天后容祖兒身邊，一個順手滑到她的美背上，令人倒抽一口氣，容祖兒的老闆的楊受成見狀立刻有了動作。

成龍（右）拍著容祖兒玉背，令網友十分反感。（翻攝自微博）

「灣區升明月」音樂晚會吸引眾多大咖出席，當晚，成龍還與容祖兒合唱《在我生命中的每一天》等經典金曲，但也許是氣氛一嗨，成龍伸手搭上容祖兒，再滑向美背畫面令網友十分反感，直呼「有事嗎？」、「也太不尊重女性」，負評幾乎一面倒，也有粉絲將影片拉近一看，發現容祖兒感覺稍微驚動，嚇得背挺直往前，為她十分心疼。

請繼續往下閱讀...

楊受成（左）很快拉起容祖兒「逃離現場」。（翻攝自微博）

容祖兒老闆的楊受成似乎察覺有異，立刻站起來，走到容祖兒身邊拉走她換位置，才讓網友直呼「楊受成是個好老闆」、「似乎是很敏感的人，知道成龍有所動作」，不過也有人表示大概是巧合。

相關新聞

成龍「過度親密」黑歷史再掀罵聲 王祖賢范冰冰中標反應曝

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法