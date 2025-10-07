自由電子報
娛樂 最新消息

林柏宏遭挖拍「統戰片」還逃稅 陷中國黑名單傳聞

林柏宏近日被挖出演出中國電影《因為有了你》。（翻攝自微博）林柏宏近日被挖出演出中國電影《因為有了你》。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕林柏宏主演電影《96分鐘》票房破億，卻有消息指出他曾演出中國統戰電影《因為有了你》，還疑似因逃稅問題被列入中國黑名單，一度被限制出境。

據了解，林柏宏2017年曾赴中國演出《因為有了你》，飾演從金門游泳偷渡到中國、原是國民黨間諜、後被中共感化的台灣人「林亞尾」；電影由中國導演寧瀛執導，改編自福建東山縣委書記谷文昌的真實故事，屬於典型的「紅色主旋律」統戰片。

中國網友指出，該片當年以「金馬獎最佳男配角林柏宏主演」為宣傳亮點，強調他是台灣演員參與中國「正能量影片」的代表，然而該片上映正逢疫情，討論度有限，如今在中國幾乎找不到完整版，部分中國網友看到林柏宏的名字也很驚訝，直呼「沒想到他也拍這種片」。

勁爆的是，另有讀者爆料，林柏宏2019年在中國發展時，被查出使用「AB合約」（又稱陰陽合約）逃漏稅。據傳他當時被列入中國政府黑名單，甚至一度被限制出境，最後補繳約30%的稅金與罰款後，才順利返台。

對於過去拍攝統戰電影的爭議，林柏宏經紀人回應：「該片是前公司時期接的戲，已快10年前的事。」強調他接戲以角色為主，無其他考量。至於被爆逃稅、遭限制出境等說法，經紀人嚴正否認：「不實爆料，沒有什麼好回應。」

