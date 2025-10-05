為「不用謝政府」失言道歉後 家家突開放「領200元」

家家參加超犀利趴演出，獻唱歌迷喜愛歌曲。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕中秋連假，「超犀利趴14」今（5日）繼續在高雄巨蛋登場，美聲靈魂歌姬家家也登台演唱，前陣子她在社群發文，談到花蓮災情時，失言提到「不用感謝政府的任何回應」，引發熱議，還被很多網友罵翻。9月底她在個人演唱會上致歉，今天現身超犀利趴演出則未再提相關話題，專心把歌唱好，陪歌迷迎接中秋節來臨。

之前在個人演唱會上，家家針對失言引起的風波表示：「我會管好自己，對不起。」另也談到：「我要誠心感謝每一位捲起袖子、拿起鏟子參與花蓮光復救災、辛苦的無名英雄，大家辛苦了，謝謝大家！」

家家感謝歌迷對她的支持。（相信音樂提供）

今天家家出現在超犀利趴舞台，帶著全新演唱會「月部落 Fly to the Moon」精華獻給歌迷，準備了《你給我的》專輯裡歌迷喜愛的歌曲《分了吧》、《月不落》、《還沒》等新歌與歌迷分享，當然也少不了歌迷最愛的經典歌曲《塵埃》、《命運》等，以及重新詮釋《雨夜花》，家家很久沒到高雄演出，看到台下歌迷舉著應援牌，她開玩笑說：「謝謝你們的應援，到後面領200元。」以幽默方式感謝歌迷的熱情支持。

