Energy團長領完獎返台加入花蓮救災 一上火車就被感動

Energy牛奶前往花蓮光復校園幫忙清理災後環境。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy前幾天才去新加坡領取年度歌手和年度金曲大獎，團長牛奶領完獎返台後，今（1日）利用唯一的一天空檔前進花蓮加入救災行列，他有所感說：「沒有從天而降的超人，只有默默付出的無名英雄。」

牛奶談到：「上週花蓮光復發生嚴重災情，每天在網路上看到各種現場情況，知道當地居民一定很辛苦，所以心裡就一直有想來幫忙的想法，我們的E家人們（指Energy粉絲）第一時間也自發捐物資，還有直接到現場幫忙，真的非常感謝你們，今天是這週唯一的空檔，一早送完孩子就出發，想盡一點小小的力量。」

請繼續往下閱讀...

Energy牛奶前往花蓮光復協助清理環境，看到火車站滿滿自發前往幫忙的人潮很感動。（翻攝自臉書）

另外牛奶也提到感人景象：「一上火車就被滿滿人潮感動，到站後更看見來自各地支援的鏟子英雄們，我被安排到光復國中，整間學校一樓都是厚重的淤泥，也碰到了許多朋友已經奮戰好多天，我的付出雖然短暫、微不足道，但能親手盡一份心力，讓我覺得很有意義。」

Energy牛奶前進花蓮光復幫忙災後清理，發現校園內淤泥仍堆積如山。（翻攝自臉書）

這陣子不少民眾自發性到花蓮災區幫助災民恢復家園，但創傷太大，仍有許多地方需要協助，牛奶也談到：「回程搭便車時碰到花蓮當地的朋友，說目前還是需要非常多的人力協助，尤其是車站外方圓2公里之外的地點都更需要人手，大家有空請多來幫忙。」牛奶也祈願：「天佑花蓮！」不少網友被牛奶的心意感動，更有Energy忠實粉絲告訴牛奶慶幸自己沒有看錯人。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法