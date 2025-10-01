自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Energy團長領完獎返台加入花蓮救災 一上火車就被感動

Energy牛奶前往花蓮光復校園幫忙清理災後環境。（翻攝自臉書）Energy牛奶前往花蓮光復校園幫忙清理災後環境。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy前幾天才去新加坡領取年度歌手和年度金曲大獎，團長牛奶領完獎返台後，今（1日）利用唯一的一天空檔前進花蓮加入救災行列，他有所感說：「沒有從天而降的超人，只有默默付出的無名英雄。」

牛奶談到：「上週花蓮光復發生嚴重災情，每天在網路上看到各種現場情況，知道當地居民一定很辛苦，所以心裡就一直有想來幫忙的想法，我們的E家人們（指Energy粉絲）第一時間也自發捐物資，還有直接到現場幫忙，真的非常感謝你們，今天是這週唯一的空檔，一早送完孩子就出發，想盡一點小小的力量。」

Energy牛奶前往花蓮光復協助清理環境，看到火車站滿滿自發前往幫忙的人潮很感動。（翻攝自臉書）Energy牛奶前往花蓮光復協助清理環境，看到火車站滿滿自發前往幫忙的人潮很感動。（翻攝自臉書）

另外牛奶也提到感人景象：「一上火車就被滿滿人潮感動，到站後更看見來自各地支援的鏟子英雄們，我被安排到光復國中，整間學校一樓都是厚重的淤泥，也碰到了許多朋友已經奮戰好多天，我的付出雖然短暫、微不足道，但能親手盡一份心力，讓我覺得很有意義。」

Energy牛奶前進花蓮光復幫忙災後清理，發現校園內淤泥仍堆積如山。（翻攝自臉書）Energy牛奶前進花蓮光復幫忙災後清理，發現校園內淤泥仍堆積如山。（翻攝自臉書）

這陣子不少民眾自發性到花蓮災區幫助災民恢復家園，但創傷太大，仍有許多地方需要協助，牛奶也談到：「回程搭便車時碰到花蓮當地的朋友，說目前還是需要非常多的人力協助，尤其是車站外方圓2公里之外的地點都更需要人手，大家有空請多來幫忙。」牛奶也祈願：「天佑花蓮！」不少網友被牛奶的心意感動，更有Energy忠實粉絲告訴牛奶慶幸自己沒有看錯人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中