曹西平靈堂開放首日「沒藝人來」！現場10粉忍悲弔唁

小冬瓜操辦曹西平後事。（翻攝自臉書）

〔記者／台北報導〕資深藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲，消息一出震驚演藝圈。其後事由乾兒子小俊全權打理，並由殯葬業者小冬瓜協助籌辦，靈堂已於昨日在冬瓜行旅板橋會館設置完成。從今日起至1月26日的下午時段，靈堂將開放各界親友與粉絲弔唁，隨後預計於1月27日上午10時30分，在臺北市懷愛館景行廳舉行追思告別式。

曹西平靈堂「大紅大紫」重現舞台人生。（冬瓜行旅提供）

為了呈現曹西平生前熱情奔放的性格，靈堂內部設計打破傳統，不僅選色鮮明活潑，視覺核心更巧妙融入他歷年的經典專輯名稱。現場特地擺放他當年華麗的打歌秀服與充滿趣味的海報，映入眼簾的一片大紅大紫，展現出強烈的「四哥風格」。遺照部分則打破單一框架，採用多張帥氣生前照片輪播的方式，讓前來弔唁的親友能重溫他容光煥發的模樣。

曹西平生前戰袍曝光。（冬瓜行旅曝光）

靈堂布置充滿溫暖與敬意，開放首日現場有10多位忠實粉絲前往悼念，尚無演藝圈藝人現身。粉絲看著他在《康熙來了》等節目的經典片段，回味他當年在舞台上展現的生命力。治喪小組表示，家屬懇辭花籃與奠儀，希望在莊重且充滿敬意的氛圍中，陪伴這位於演藝圈貢獻大半輩子的前輩走完人生最後一程。

