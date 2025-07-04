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地面師詐團重判！蔡鴻燊25年刑「當庭痛哭」李怡貞狠批：詐欺刑度太低

蔡鴻燊（左）遭判25年刑期，李怡貞則認為，台灣詐欺刑度太低。（本報組合資料照）蔡鴻燊（左）遭判25年刑期，李怡貞則認為，台灣詐欺刑度太低。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台版「地面師」詐騙集團主嫌蔡尚岳遭控與里長勾結，偽造代筆遺囑盜領獨居長者遺產，並行賄「民間公證人」律師蔡鴻燊協助認證，短短時間內詐得1億4925萬元。台北地檢署今（4日）依組織犯罪防制條例及貪汙治罪條例等罪，重判蔡鴻燊25年徒刑、褫奪公權10年。針對判決，網紅律師李怡貞則直言，台灣的詐欺刑度太低，「老實說，我認為判到25年是重的。」

判決出爐，蔡鴻燊當庭崩潰大哭泣喊「我什麼都不知道！」、「我真的沒有」、「我怎麼會知道」等，甚至被審判長警告後退庭，引發高度關注。對此，網紅律師李怡貞稍早發文直言，「老實說，我認為判到25年是重的。」她認為以往律師加入詐騙集團被判刑的案例應該從未這麼高刑度，因此除了偽造文書及詐欺外，她認為蔡鴻燊還身兼「民間公證人」角色，而民間公證人雖然不算公務員，卻受法院監督辦理公認證事務，屬於國家授權執行職務。

李怡貞分享，自己就曾遇過被害人明明贏得官司，卻在冗長訴訟中病逝，最後詐騙犯刑期很短又出獄繼續作案，「豐原一家五口受詐騙走上絕路的，這種例子非常多，只是沒有被新聞報導出來而已。」她直言台灣的詐欺刑度真的太低太低，也認為只要律師敢參與詐團，往往不可能是偶然，「不可能事前都不認識，通常都是合作多次。」她直言快錢好賺，但紙總包不住火，因此建議未來遇到類似情形，律師公會應直接除名涉案律師，展現行業自律。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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