台灣靈異始祖前進世界！《黃衣小飛俠》邁向3000萬大關

《山忌 黃衣小飛俠》挺進國際影展。（威視電影提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕以「台灣靈異始祖」為主題的電影《山忌 黃衣小飛俠》，上映將屆滿一個月，全台票房已突破2900萬，預計本周末將邁向3000萬大關。今天（4日）再傳捷報，入選第29屆加拿大奇幻影展，將角逐NEW FLESH競賽單元的「最佳首部長片獎」。

《山忌 黃衣小飛俠》入選第29屆加拿大奇幻影展，將於26日在蒙特婁舉行國際首映。（威視電影提供）

由劉以豪、袁澧林合演的電影《山忌 黃衣小飛俠》海外版權持續熱賣，累計售出逾十個地區，陸續將在越南、泰國、寮國、柬埔寨、馬來西亞、汶萊等地上映。隨著國際曝光度持續升溫，電影也有望將富含神秘色彩的台灣山林傳說推向世界，讓更多海外觀眾看見台灣的文化魅力。

請繼續往下閱讀...

《山忌 黃衣小飛俠》導演蔡佳穎。（威視電影提供）

對於此次入選，導演蔡佳穎開心表示：「一部電影能夠讓更多人看到就是一件令人開心的事，很榮幸能在Fantasia影展與世界觀眾分享這段故事，探索每個人心中那段無法放下的困境，期待這個來自台灣山林傳說的電影，能在更多觀眾心中留下屬於自己的感觸。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法