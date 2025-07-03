朴敘俊破億身價曝光！開告餐廳60億韓元被罵翻 經紀公司澄清了

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國一家醬蟹餐廳被指控未經許可，就用朴敘俊在《金秘書為何那樣》中吃醬蟹的畫面打廣告，一度傳出朴敘俊所屬的經紀公司Awesome ENT向餐廳求償60億韓元（約台幣1.27億元），後來經紀公司澄清，考量到餐廳規模等狀況，僅求償6000萬韓元（約台幣127萬元）。

朴敘俊意外自曝廣告行情價。（翻攝自IG）

《韓國先驅經濟》今天早上獨家報導，朴敘俊方面聲稱餐廳老闆未經他的同意，將《金秘書為何那樣》吃醬蟹的場景拿來打廣告，涉嫌侵犯肖像權。原來是餐廳老闆貼出廣告橫幅，寫著「朴敘俊瘋狂吃醬蟹的店」、「朴敘俊吃了也迷上的醬蟹店」，不僅在餐廳外貼了5年，網路上也放了6年。

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被蹭好蹭滿的朴敘俊，對醬蟹店老闆提出訴訟，朴敘俊方聲稱廣告行情酬勞一年就是10億韓元（約台幣2121萬元），老闆非法宣傳了6年，損害金額高達60億韓元（約台幣1.27億元），並要求餐廳老闆不得再張貼橫幅或進行廣告宣傳，每貼一次就要賠償100萬韓元。最後法院判決朴敘俊勝訴，但餐廳老闆僅需賠償500萬韓元（約台幣10萬），且駁回朴敘俊提出「每貼一次就罰錢」的要求。

報導一出，不少網友直指朴敘俊太狠心，竟針對一家餐廳老闆求償60億韓元，未免太過火，「這什麼明星啊」、「這老闆也太慘，贊助了場地，結果還被起訴」、「為了這種事情竟然要求償60億韓元？太荒唐了吧」、「跟一個個體戶求償60億韓元，真的太過分了吧」。

事後，朴敘俊所屬的經紀公司Awesome ENT發聲明澄清，表示從2019年多次要求對方停止廣告投放，但對方撤下又重新放上去，才讓他們決定提出法律訴訟。公司指出，考量到朴敘俊的廣告代言費，損害金額多達60億韓元，但基於被告的營運規模以及各種狀況，實際求償數字為6000萬韓元。此次訴訟費用由雙方各自承擔。

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