正妹女星認「天生臭臉」！五月天師妹有共鳴全說了

〔記者張釔泠／台北報導〕五月天師妹「小魏」魏嘉瑩邀請瑞瑪席丹客串《來生酒吧 》MV，讓粉絲們紛紛稱讚「好帥」，兩人在拍攝空檔聊起來，發現彼此居然都是金牛座，看起來很酷的瑞瑪席丹笑說自己是RBF（天生臭臉），被人以為很難相處；小魏聽了直點頭：「學到一個新單字耶，我比較容易害羞，有時候想講話卻會不好意思攀談，所以有時候會被誤會是不是平常不太聊天」，對於彼此在第一印象上容易引起誤會、碰到對頻的人又會立刻打開話匣子的個性，兩人立刻有了共同話題。

小魏（右）邀瑞瑪席丹助陣。（相映提供）

《來生酒吧 》創作靈感來自電玩cyberpunk2077的衍生動畫 「電馭叛客：邊緣行者」。故事背景為不遠的未來，露西在戀人大衛身亡後，獨自完成兩人曾經約定去月球的夢想，瑞瑪席丹演出酒吧中的調酒師，MV在被譽為「最美書店」的鍾書閣拍攝，充滿科技感又幽深的場景完全展現出世紀末的蒼涼和深度。

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小魏（右）邀瑞瑪席丹助陣。（相映提供）

難得閒暇時，小魏偶爾會以電玩作為放鬆的娛樂，通常也會在遊戲過程中得到寫歌靈感，《來生酒吧 》就衍生於此。她笑說：「我通常會看到裡面的『愛情』故事，在動畫裡是Bad Ending，但我的版本希望是個Happy Ending。」MV特別請來瑞瑪席丹飾演酒吧中的調酒師，也像是引渡人，讓帶著對人生的疑惑與感傷、首次進入酒吧的戰士小魏暫時脫離傷感，只沈浸在當下。小魏感性地說：「祝福大家，希望在大家低潮的時候，也都能遇到一位引渡人。」

小魏（右）邀瑞瑪席丹助陣。（相映提供）

《你不必無時無刻維持完美的笑容》專輯推出一個多月，小魏也得到許多歌迷不同的迴響表示十分喜歡，她也十分開心的宣布新專輯的巡演即將從本週末（7/5）於華山劇場起跑。

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