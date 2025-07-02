仙塔律師涉洩密 同業勸安全下莊別硬拚

仙塔律師遭爆涉嫌利用律師身分，參與洩密、滅證、洗錢，北檢進行搜索約談後，上個月30日以70萬元交保。（翻攝自仙塔律師臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪遭爆涉嫌利用律師身分，參與洩密、滅證、洗錢，北檢進行搜索約談後，上個月30日以70萬元交保，昨（1）日她在社群平台發文，表示自己完全不認識本案詐騙集團，強調「事前完全不認識，也從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員」。不過，有律師爆料詐騙集團會以「包養律師」潛規則，讓部分無良律師為錢犧牲職業道德，令人髮指。

「黑心律師」楊律師今（2）日凌晨在臉書發文緩頰說，她已經公開道歉，這做法是正確的，未來當她以「洩密罪」的「被告」身分去地檢署開庭時，千萬別硬拚，最好的答辯方式是直接認罪，並且表示「我願將該次律師費的x倍賠償給被害人，希望檢察官能安排我與被害人調解，讓我有贖罪的機會」。

請繼續往下閱讀...

楊律師最後指出，檢察官應該會答應，只要調解成立，再把「調解筆錄」及「匯款紀錄」交給檢察官，這樣就有希望弄到緩起訴處分或緩刑，明輸暗贏，安全下莊。

而仙塔律師交保後，在IG限時動態發出聲明，強調不認識詐騙集團之外，也對擔憂的粉絲道歉。

仙塔律師聲明全文：

抱歉讓大家擔心了，很感謝長期觀看我短視頻的朋友們！相信昨晚的新聞都嚇到大家了，以下在不違反偵查不公開的前提下，我來做簡短的說明。

本起靈骨塔詐騙案，我是在友人律師晚上臨時請託下，接受了隔天早上的陪偵委任，我僅有處理當天的委任事宜，後續我就解除委任，讓原本的友人律師繼續承辦。

而我與本案的詐騙集團，在事前完全不認識，也從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員。

但即便是臨時受委任，我在當天處理案件的過程，還是有所瑕疵，我會坦然面對。

日後我還是會繼續傳達我想表達的法律知識給喜歡我的朋友，謝謝你們的支持，讓你們擔心了，抱歉。

有關所有的批評或是酸民回應，我也都坦然接受，也希望支持我的朋友們不用互相攻擊。

未來我會在律師業務上更戰戰兢兢，也會繼續傳達對大家有用的法律知識，謝謝

處理中的案件也不受任何影響，請各位朋友不用擔心的。

以上聲明皆為100%事實，真的很感謝大家的關心。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法