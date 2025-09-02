晴時多雲

娛樂 最新消息

踢爆女演員遭下藥性侵！江祖平怒嗆電視台加害者「姦完就退為朋友」

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平8月18日於社群揭露一名「大特」女演員向她求助，指控遭某電視台體制內男性下藥性侵，甚至被拍下裸體，事件曝光後震驚外界，當時她呼籲外界勿急著猜測電視台，只希望業界能正視女性處境。然而事隔2週，江祖平今（2日）在Threads再度連發6篇文章，用詞極為激烈，顯示事件後續進展令她難以接受。

江祖平踢爆一名「大特」女演員向她求助。（翻攝自臉書）江祖平踢爆一名「大特」女演員向她求助。（翻攝自臉書）

江祖平在文章中推敲，疑似是要求加害者向受害者道歉，但遲遲未見誠意回應，她憤怒表示加害者似乎以為從電視台離職就能脫身，讓她氣到痛罵「用完了！姦完了！就說希望退為朋友？你真他媽以為世界繞著你轉嗎？」言辭猛烈，幾乎點名要直接公布加害人身分。

在多篇發文中，江祖平先是意有所指地寫下「原來壓力是這樣…好吧！」接著又寫「是該把一些事實、名字、過程說出來了！」顯示她在掙扎是否揭露細節。江祖平坦言心疼受害者，不願讓受害者再度承受二次傷害，但同時認為若連真心的道歉都等不到，受害者會更加不公平。

江祖平最後再度發文強調，自己是為了幫受害者繼續伸張正義，語氣一度轉趨沉重，表示雖然說了髒話要道歉，但受害者仍在等待加害者與其家人的道歉。江祖平警告對方「以為離職就沒事？」呼籲不要逃避責任，雖然她沒有公布更多線索，但一連串強烈的訊號，已讓不少網友湧入留言焦急追問「到底是誰？」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

載入中