江祖平怒揭25歲「性侵嫌犯」正面照 三立電視台：啟動調查

江祖平日前在社群為一名相識的「大特」女演員發聲。（本報資料照）

〔記者李紹綾／台北報導〕江祖平日前在社群為一名相識的「大特」女演員發聲，透露這位女演員向她求助，指控自己遭到電視台體制內一名男子下藥性侵，還被拍下裸體照。她今（3日）公開該男多張生活照，其中一張穿著SET字樣的衣服，疑為三立電視台員工。對此，三立電視表示，已啟動調查，除了釐清事實外，同時也會協助相關人等維護法律權益，「三立電視一向重視同仁的職場安全與尊嚴，若 任何一方有違法情事，必將嚴肅處理」。

三立電視台在聲明中提到，針對媒體報導江祖平小姐於社群上發布內容，疑似影射三立員工有涉入性侵一事，「雖然江小姐並未具體指名道姓，但相關內容已造成外界疑慮，三立電視高度重視，已立即啟動調查機制，向江小姐等相關當事人進行了解，希望相關當事人能夠提供資訊與證據，以利進一步調查」。

江祖平先是放出加害男子的局部照，寫下：「再等我有勇氣一點，我全盤脫出，但因為個資法，我會一些些馬賽克。」甚至直接喊話：「先給你面子，知道我完全被你封鎖，再不覺得有錯，誠心道歉，只能不馬賽克了。」她一邊呼籲網友「誰認得牠？」一邊丟出各種暗示，包括「看幕後花絮就看得到牠哦」、「對方自己提離職了！希望牠最後歸宿是牢房」，不過她也坦言心裡掙扎，「很想把所有事實發出來，但除了被威脅，還不想傷害另一位女演員，煩」。

江祖平氣憤直言：「用完了！姦完了，就說希望退回朋友？你真他媽的以為世界繞著你轉嗎！」她更透露自己也被對方封鎖，讓她徹底爆炸，選擇站出來揭露加害人真面目。

