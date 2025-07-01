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女星超狂身分遭起底！竟是草屯餐飲千金 簽唱會「席開60桌」花1天才簽完

陳奕珊從餐飲千金成為教唱天后。（陳奕珊提供）陳奕珊從餐飲千金成為教唱天后。（陳奕珊提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台語歌手陳奕珊是草屯餐飲千金，也是南投教唱天后，出道單曲〈紅花〉被三立戲劇《願望》選為片頭曲，陳奕珊特別感謝母親，媽媽下意識的「一句話」，居然讓她人生轉彎，不但成為歌唱老師，還在結婚生子後，居然有機會被名製作人相中，成為發片歌手。

原來當年有一個鄉親阿姨到她家的快餐店包便當，順口問陳媽媽學唱歌要找誰，陳媽媽想也不想，就說：「我女兒呀！」就這樣讓陳奕珊無心插柳走上歌唱之路，她近期在中部舉辦專輯簽唱會，席開60桌，賣力演出加上會後合影簽名，足足花掉1整天，讓她笑說：「骨頭快散了！當歌手真不容易！」

陳奕珊從餐飲千金成為教唱天后。（陳奕珊提供）陳奕珊從餐飲千金成為教唱天后。（陳奕珊提供）

陳奕珊家中在南投草屯從事餐飲業，起家厝是在地有名的「大芳自助餐」，孝順的她成年後就繼承衣缽，不僅在家中便當店幫忙，還助父母展店，包括庭院咖啡、火鍋店、快餐店，還曾主理燒酒雞店，將家中餐飲版圖擴大，自認遺傳到父母做生意的天份，此外也得到父親的真傳，唱起歌來臉不紅氣不喘，「就像喝水一樣的自然。」

陳奕珊從餐飲千金成為教唱天后。（陳奕珊提供）陳奕珊從餐飲千金成為教唱天后。（陳奕珊提供）

提到當年媽媽的提議，陳奕珊也覺得不可思議，當時還怪母親亂推薦，「因為能唱歌，和當老師可以教人是兩回事。」她謙言自己完全沒教學經驗，就被趕鴨子上架，但她也佩服自己，「不知為何要接下，只能說可能就是跟音樂有緣分吧。」為此還真的報名去上課，邊學邊轉頭教人，沒想到居然教出一朵花，隨著名氣越來越大、越來越受學生歡迎，班級越來越多，陳奕珊最後不得不告別餐飲業，成為南投當紅的全職教唱天后。

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