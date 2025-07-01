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娛樂 最新消息

丁寧床戰「小17歲鮮肉」心跳加速 外籍尪突冒1動作宣示主權

劉書宏（右）與丁寧在《拜六禮拜》飾演一對歡喜冤家。（記者陳奕全攝）劉書宏（右）與丁寧在《拜六禮拜》飾演一對歡喜冤家。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉書宏丁寧首度合作台語劇《拜六禮拜》，在戲中飾演一對歡喜冤家，戲外兩人同為巨蟹座，卻相差17歲。今受訪時，丁寧坦言，起初對劉書宏充滿不確定，加上首拍就有大量床戲和親密戲，讓她感到緊張與害怕。她說：「對手演員的狀態會影響你，一定要達成共識。所以真的很感謝杜導選了書宏給我，他又高又帥，讓我有心跳加速的感覺。」不過她也打趣虧他「花邊新聞多」，找不到代表作。

劉書宏（右）與丁寧拍攝第一天就有大量親密戲。（記者陳奕全攝）劉書宏（右）與丁寧拍攝第一天就有大量親密戲。（記者陳奕全攝）

兩人第一天就拍攝大量親密戲，丁寧拍完後還特地傳訊息讚賞劉書宏已完全進入角色。對此，劉書宏感動表示，這是他首次演出超齡角色，加上對戲的是資深演員丁寧，壓力不小，能收到這樣的鼓勵對他意義重大。

劉書宏在劇中還化老妝、留鬍子。（記者陳奕全攝）劉書宏在劇中還化老妝、留鬍子。（記者陳奕全攝）

劇中，劉書宏飾演的「冠中」首次登場便以「二林怪人難搞農夫」形象亮相，為了符合角色需求，他不僅化老妝、留鬍子，還努力曬黑。這是他人生中第一次留鬍子，一留就是三、四個月。造型雖有正反評價，他媽媽直言不喜歡：「又不是家裡有死爸爸或死媽媽，怎麼會留鬍子？」反觀爸爸則表示，38歲的他留鬍子更有男人味與魅力。

丁寧此次在劇中飾演母胎單身角色，對於終於能在戲中談戀愛感到滿意，一語雙關地笑說：「終於談戀愛了。我拍戲這麼久，很少拍戀愛戲。」她也透露，曾有製作人對她說：「妳天生看起來老氣，不像會談戀愛的女生。」

戲外已婚多年的丁寧此次在劇中飾演母胎單身角色。（記者陳奕全攝）戲外已婚多年的丁寧此次在劇中飾演母胎單身角色。（記者陳奕全攝）

現實生活中，丁寧已婚多年。她提到，丈夫以往對她的作品不太關注，但《拜六禮拜》是他第一次主動約她一起收看。她說：「可能以前演的戲太悲苦了，他看了會難受。但這部劇輕鬆療癒又快樂，即使他聽不懂台語，也能投入。」

而近日預告中出現丁寧與劉書宏的床戲，她老公看後淡定表示：「原來你們有床戲喔，不過沒關係，現在在你旁邊的是我。」丁寧笑說，老公似乎感受到「小鮮肉壓力」，變得比較敏感，甚至看電視時會把手放在她大腿上，「他要確定我是他的。」

丁寧穿著單車褲亮相。（記者陳奕全攝）丁寧穿著單車褲亮相。（記者陳奕全攝）

此外，丁寧當天穿著單車褲出席活動，透露先前因參加台東三鐵比賽，導致腳趾骨裂，醫生建議休養100天，但她只休兩個月就忍不住復出，日前甚至還偷偷參加澎湖2公里海泳，她笑說：「游泳時我完全忘了骨裂的痛！」

《拜六禮拜》每週日晚間8點在公視台語台播出、10點於華視主頻道播出；晚間11點於Netflix、中華電信MOD及Hami Video影劇館Plus同步上架。次週則於八大戲劇台晚間8點播出。

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