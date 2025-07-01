（影）開演5分鐘領便當也要演！黑寡婦《侏羅紀世界：重生》強到根本無所不能

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史賣座《侏羅紀》系列最新作品《侏羅紀世界：重生》，找來「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）擔任女主角，從小就是《侏羅紀》鐵粉的她，把爭取該片演出機會視為自己的任務，直呼：「我從很小的時候就夢想能夠成為《侏羅紀》大家庭的一份子。」

思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》是整個演員陣容的領導者。（UIP提供）

先前思嘉曾透露自己向該系列的大師、執行製片史蒂芬史匹柏毛遂自薦，她進一步透露，當初主動要求和他在安培林娛樂位於紐約的辦公室見面。「我跟他說我們可不可以單純見個面聊聊天，當然了，我的希望是他會主動提到《侏羅紀》系列，或者我可以巧妙地把這個話題帶進我們的談話中。」

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結果兩人聊了好幾個小時，在某個時刻思嘉就直接說：「史蒂芬，我真的太想演這部電影了。就算只是演一個在前五分鐘就領便當的角色我也願意！這可是我童年的夢想啊！拜託讓我演出！我一定會為你拼盡全力！」結果當導演蓋瑞斯愛德華加入後，得知思嘉一直積極爭取，他的反應非常立刻而且堅定。

導演愛德華回憶和史匹柏及電影公司高層開會時，大家在會議上開始討論適合飾演片中「佐拉」這個角色的演員名單，結果有一刻史匹柏說：「你們知道嗎？思嘉喬安森這幾個月一直聯絡我，說她超想要演出《侏羅紀》系列電影。我每次見到她，她永遠都在說這件事。」愛德華當下就說：「那我們幹嘛還要開這個會？我們就馬上打電話給她的經紀人吧，她絕對是最完美的人選！」

思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》展現強大的領導能力。（UIP提供）

思嘉除了圓夢，也把自己這20年來演出動作英雄受過的訓練和經驗帶入這部電影，不過她在拍攝《侏羅紀世界：重生》之前，還是得學習一項全新的技能：索降，也就是攀岩運動中所謂的垂降。她笑說還是年輕演員的時候，從來沒想過有一天會說這些訓練竟然是工作的一部分，「但是這些訓練真的非常有幫助。當我在演出特技動作和武打戲份以及使用武器的戲份時，我和動作指導之間很快就能夠培養出絕佳的默契。」

導演愛德華表示，思嘉的表演真的令人驚艷，「她是一位全能性的演員，她真的是無所不能。她具有明星魅力、聰明絕頂、情感層次豐富，而且喜劇節奏也掌握得非常好。」他也非常讚賞她在幕後展現的領導能力，尤其和其他的演員培養出深厚的情誼和絕佳的默契。「她作為整個演員陣容的領導者，能夠像這樣主動凝聚大家的向心力，真的是非常聰明的做法。」《侏羅紀世界：重生》明天（2日）在台上映。

《侏羅紀世界：重生》無法逃脫篇預告：

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