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娛樂 電視

前小三變抓猴神隊友！大咖戲后揪原配摩鐵抓猴 當場狠撕渣男小四

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾欣凌在華視、公視台語台療癒輕喜劇《拜六禮拜》於婚姻重重摔了一跤，她揮別小三，與已婚前主管林俊逸分手後，卻又抵擋不住誘惑，將已婚的初戀李李仁帶回家。另一方面，丁寧為了證明自己，到劉書宏的葡萄園幫忙農務，而她的直率爽朗，也因此在劉書宏的心裡留下印象。

林俊逸（右）在《拜六禮拜》頻頻對剛離婚的鍾欣凌示好。（華視、公視台語台提供）林俊逸（右）在《拜六禮拜》頻頻對剛離婚的鍾欣凌示好。（華視、公視台語台提供）

鍾欣凌劇中看見已婚前主管林俊逸載著小四到汽車旅館開房間，決定打電話通知原配廖梨伶來「抓猴」，林俊逸就這樣裸著上半身，與原配、小四在汽車旅館上演你追我打的有趣戲碼，鍾欣凌則在一旁露出爽快地笑容。談及這場戲，鍾欣凌坦言自己不會特別想要報復渣男，但若是聽到對方過得不好的消息，會覺得非常開心。

丁寧（右）在《拜六禮拜》到劉書宏的葡萄園幫忙農務。（華視、公視台語台提供）丁寧（右）在《拜六禮拜》到劉書宏的葡萄園幫忙農務。（華視、公視台語台提供）

飾演渣男主管的林俊逸，有許多裸上身的鏡頭，他表示本來就有運動習慣，但為了讓體態更接近中年，拍攝時反而是增肥，與以往裸上身的要求不太一樣。而戲裡被原配追打，林俊逸笑說開拍前有請她不要收手，實在不想因為NG重拍而一直被打。

李李仁（右）在《拜六禮拜》被老婆楊晴（左）提離婚。（華視、公視台語台提供）李李仁（右）在《拜六禮拜》被老婆楊晴（左）提離婚。（華視、公視台語台提供）

李李仁劇中被岳母指控殺妻後無家可歸，連汽車旅館也沒得住，只好暫住初戀情人鍾欣凌家，卻也因此害得鍾欣凌被閨密丁寧、孫淑媚痛罵一頓。不過，戲外的鍾欣凌卻是非常斬釘截鐵說，沒辦法接受與前男友同住一個屋簷下。

鍾欣凌（左）在《拜六禮拜》將無家可歸的李李仁（右）帶回家。（華視、公視台語台提供）鍾欣凌（左）在《拜六禮拜》將無家可歸的李李仁（右）帶回家。（華視、公視台語台提供）

李李仁劇中被老婆楊晴提離婚，對此，他表示假如自己是角色洪志安，會選擇先暫停工作，聽聽對方認為自己不對的地方在哪裡，尤其是老婆的需求，想辦法挽回婚姻。

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