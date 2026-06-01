周渝民保險被詐騙3447萬！喻虹淵吐實夫妻私下對話 揭官司進度

喻虹淵（左）與周渝民結婚十年。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕喻虹淵淡出演藝圈10多年，但因老公是「仔仔」周渝民，因此名字依舊沒有在新聞上消退，最大條的莫過於她和仔仔遭女保險經紀人馮瑤華詐稱代繳儲蓄型保費，詐得3447萬元。喻虹淵今受訪時被問到官司進度，她坦言：「官司還在進行中，民事訴訟還在持續進行。」至於夫妻倆有因此爭執？她回：「這沒什麼好吵，要共同面對，會討論要怎解決。」

因對方是她朋友所介紹的長輩姐姐，並非她的好友，因此內心沒有受傷或打擊，唯一的想法是「驚訝人性」。有部紀錄片《Tinder大騙徒》讓她很有感，「真的要騙你的人，都會包裝得很好來騙你，壞人會不會覺得自己很邪惡呢？」

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喻虹淵今難得受訪，首度談到保險被詐騙一事。（青春期影視提供）

而這起詐騙源自於馮瑤華與喻虹淵在2018年間簽署6年期儲蓄型保險，要保人與被保險人均為「仔仔」周渝民，雙方約定保險費用共分6期繳納，每期684萬餘元，以喻女名下帳戶自動轉帳方式繳納。然而，馮女於2019年4、5月間向喻虹淵誆稱，若以轉帳方式繳款，因為本件保險費用額度甚鉅，恐引起國稅局查稅，會遭金管會誤認洗錢，要求喻女以現金交付保費後，由她代表保險經紀人公司向壽險公司繳款。

喻女沒想到會被好友設局，2019年5月間至2021年9月間，陸續將第2、3、4期保險費用以現金交給馮女。馮女甚至還騙她，若預繳第5、6期保險費用，可獲預繳優惠347萬餘元。因此，喻虹淵於2020年9月間，分別將第5、6期費用交付馮女，5期保費總計3447萬餘元。

喻虹淵直到2022年10月間陸續收到壽險公司的保險費用催繳訊息，才發現受騙而報警處理，台北地檢署偵辦後起訴馮瑤華涉犯5個詐欺取財罪嫌。北院開庭過程中，馮瑤華堅稱僅挪用喻虹淵共4期保費應急，並未收取最後1期的684萬餘元，但因為手機故障遺失對話紀錄，而無法證明。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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