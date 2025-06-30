孫淑媚「愛火爆發」酒吧激吻連晨翔 羞曝2次搞定

〔記者李紹綾／台北報導〕孫淑媚在華視、公視台語台療癒輕喜劇《拜六禮拜》回家鄉開酒吧，她在劇中於酒吧興辦耶誕節趴，活動結束後竟與連晨翔「天雷勾動地火」，兩人在店內激吻，姐弟戀浮出檯面。

孫淑媚（左）、連晨翔在《拜六禮拜》愛火止不住。（華視、公視台語台提供）

連晨翔劇中對孫淑媚有好感，他在酒吧的耶誕趴結束後，留下來幫忙，沒想到內心情感擋不住，直接吻上孫淑媚，兩人愛火一發不可收拾。談及這場戲，孫淑媚笑說，開拍前真的很緊張，和連晨翔各自找了許多影片討論，慶幸最終只拍了兩次就完成。而連晨翔則認為，戲裡的「蕭如如」是個很勇敢的人，因為她必須在乎很多東西，包括別人怎麼看待她的感情，但如如卻還是回鄉開酒吧，這就是很認真努力生活的樣子。

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《拜六禮拜》演的不僅是三位好閨密鍾欣凌、丁寧、孫淑媚的生活，也是現代人曾經遇過，或可能會遇到的故事。透過荒謬又寫實的劇本，帶領觀眾思考自己的人生方向，同時也探討現代人在工作與生活之間的失衡狀況。全劇由導演杜政哲，攜手演員鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等強大卡司，每週日晚上帶給大家又笑又哭的療癒感受。《拜六禮拜》每週日晚間8點公視台語台、10點華視主頻道播出。晚間11點Netflix及中華電信MOD以及Hami Video影劇館Plus上架更新。次週八大戲劇台晚間8點播出。

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