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主播圈第一人！身後雙手合十 猜猜她是誰？

在背後做出雙手合十高難度動作，猜猜這主播是誰？！（翻攝自臉書）在背後做出雙手合十高難度動作，猜猜這主播是誰？！（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立財經台主播李昕芸靠著姣好外貌受封「甜美主播」，更因大剌剌有話直說性格，擄獲一票死忠粉絲，常常語不驚人死不休讓人留下深刻印象，近日她到峇里島旅遊，29日在臉書發文撂驚語：「當不成網紅，我穿很紅總行了吧！」

李昕芸昨在臉書曬出辣穿2節式泳裝美照，留言：「來到峇里島非常有名的瑜伽中心，除了運動外更忍不住狂拍照，同事問幹嘛要為了做瑜伽出國？不會很麻煩嗎？」她表示與其說來運動，不如說是體驗這樣的節奏與生活型態。

做出雙手合十高難度動作的主播，就是個性大剌剌的李昕芸。（翻攝自李昕芸臉書）做出雙手合十高難度動作的主播，就是個性大剌剌的李昕芸。（翻攝自李昕芸臉書）

她接著分享個人觀點：「峇里島的練習空間與自然很貼近，待在這邊，感覺心都靜了下來，平常擔心的煩惱似乎都可以拋到腦後。」並透露這趟旅行遇到不少歐美人士，有人來度蜜月的、有人純粹是來放空一個月（真羨慕不用擔心錢嗎？？），給她很大的啟發，「這次只是匆忙待了5天，但已經在期待下次再來。」

有粉絲讚嘆李昕芸曬出一張身後雙手合十照片，驚喊：「妳的柔軟度真的好。」

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