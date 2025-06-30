YTR小象真心道歉 認「情緒控管沒做好」

「小象愛出門」公開道歉影片。（翻攝自Threads）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕真實記錄旅行中所見所聞、深受粉絲喜愛的YouTuber「小象愛出門」，近日前往烏克蘭旅遊，卻在途中被當地飯店驅趕，衝突影片曝光後引發爭議，昨（29）日她在Threads發布道歉影片，認了沒做好情緒控管需深刻檢討，但仍強調沒動手，也不是刻意前往戰爭國家蹭流量。

「小象愛出門」在道歉影片一鞠躬，澄清與烏克蘭飯店業者都不是英語母語，可能溝通造成誤會，表示行李與財物被碰觸時讓她非常緊張，且訂單無法退款並被取消，導致激動難過才產生保護自己想法，因而發布限動。

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對於處理方式，「小象愛出門」認了沒做好情緒管理，「針對這件事情，我真心地向大家道歉。」並強調沒消費作為戰爭國家的烏克蘭，表示要去烏克蘭早在幾個月前就提過，「如果拍攝方式跟語境讓觀眾不適，真誠向大家說對不起，這從來不是我的本意。」

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