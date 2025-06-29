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魏如萱二度封后被諷穿尿布回應了 Jennie、LISA也都愛

魏如萱再回應紅毯造型。（翻攝自IG）魏如萱再回應紅毯造型。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者張釔泠／綜合報導〕魏如萱昨晚二度封后，典禮上的演出更獲得好評，不過她穿著白色上衣、燈籠褲的造型走星光紅毯，引起網友的熱議，被虧像小baby穿尿布、尿布外穿等，慶功宴上她霸氣回應網友：「你不懂啦！」表示這是自己很喜歡的品牌，不會在意外界的評論。

她今天在IG發感謝文，也再度高EQ回應：「我那個94歲的奶奶啊，說話啊動作啊緩慢得像樹懶一樣，腳腳都不方便了，還是很堅持不想穿尿布。」她打趣：「如果你們覺得我的褲子很像尿布也沒關係，我就是要穿給我奶奶看，你看你看，這樣很可愛吧，很像唐老鴨～呱呱！」

魏如萱再回應紅毯造型。（翻攝自IG）魏如萱再回應紅毯造型。（翻攝自IG）

她的紅毯服裝品牌為「SHUSHU/TONG」，是一個來自中國上海的時裝品牌，由兩位女性設計師Lei Liushu和Jiang Yutong共同創立，品牌風格融合復古、少女、叛逆並具有戲劇張力，也受到韓國女團青睞，BLACKPINK的LISA、Jennie以及Red Velvet都曾穿過該品牌服裝。

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