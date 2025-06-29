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娛樂 最新消息

胡瓜慶生被三振 籃籃媽驚喜現身《大集合》扭腰熱舞

籃籃媽現身大集合獻跳三振舞。（民視提供）籃籃媽現身大集合獻跳三振舞。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視《綜藝大集合》日前到台南四鯤鯓龍山寺錄影，錄到一半籃籃媽驚喜現身，原來當天是胡瓜生日，特地帶來舞蹈表演。籃籃媽還拉著籃籃一起跳三振舞，籃籃忍不住笑說：「她想把你三振掉。」胡瓜聽了哈哈大笑，還送上擲筊比賽當生日福利，自己也開心跳舞炒熱氣氛。

胡瓜擲出勝筊，接著以跳舞姿態傳給籃籃媽。（民視提供）胡瓜擲出勝筊，接著以跳舞姿態傳給籃籃媽。（民視提供）

胡瓜擲出聖筊後，用跳舞姿勢把筊遞給籃籃媽，籃籃媽也跟著扭腰擺臀，胡瓜笑問：「籃籃在家應該不無聊，媽媽好活潑。」

當天還安排藝人到蚵棚上玩「奔跑吧蚵棚」遊戲，胡瓜率先挑戰，才喊完「這麼簡單的事情啊！」蚵棚就開始搖晃，他嚇得大喊：「後面不要晃！」，藝人笑說「沒有晃」，阿翔與籃籃還故意搖平台，讓胡瓜臉色發白卻還逞強說：「這個簡單啦。」

遊戲中，籃籃走到一半就因重心不穩尖叫，反觀宜芳因走路習慣開開的，竟能在蚵棚上跳舞嚇壞籃籃。最後大飛挑戰時還不慎滑入水中，爬上來後又再跌下去，搞笑畫面讓全場笑翻。

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