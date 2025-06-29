等了15年！TRASH搶下最佳樂團 阿夜感謝老爸安迪

阿布絲（中）的單曲獲得「最佳單曲製作人獎」，與TRASH一起慶功。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕成軍15年的TRASH首度拿下金曲獎「最佳樂團獎」，主唱阿夜領獎，特地感謝在天上的父親安迪令人動容，而魁剛的爸爸同為音樂產業從業者，魁剛在慶功宴上說：「聽說爸爸有哭，但我沒看到，這輩子都沒看過。」

魁剛想起當年組團時，很想邀請父親來看自己的演出，卻總是未能如願，某次在小型龐克音樂節上，父親才出現在現場，可是台下卻只有30多位觀眾。

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如今苦熬多年，TRASH終於獲得金曲獎的肯定，大家的心情都很激動，成員表示：「現在仍然在感受得獎的開心，對未來充滿期待。」

TRASH、阿布絲與華納董事總經理楊國修一起出席慶功宴。（華納音樂提供）

過去TRASH入圍三次都沒得獎，阿夜談到：「沒有預計會得獎；不過想到入圍前三次講了三次說如果得獎，要把夜店包下來開香檳，現在得獎了，卻沒有要做這件事了。」

而現在團員們都過了30歲，TRASH自封是「養生搖滾」樂團，直言現在會健身，盡量早睡不熬夜，生活過得非常自律。

阿夜直言，搖滾不再等於酗酒狂歡，「時代在變，我們也想做一個與眾不同的搖滾樂團。」頤原則被團員公認最自律，對此他說：「我們的表演需要很大量的體力，如果過著那樣的生活，會對不起台下歌迷。」

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