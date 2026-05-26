大耗星發威 4生肖6月感情運崩盤 最慘恐想放棄

命理專家姚本軍指出6月有4生肖將面臨大耗星挑戰。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕5月即將進入尾聲，6月運勢也即將大洗牌！命理老師姚本軍指出，隨著「大耗星」能量逐漸增強，部分生肖感情運恐怕將迎來巨大考驗。尤其今年適逢火氣旺盛的火馬年，人際與感情衝突本來就容易升溫，進入6月後，更有不少人會萌生「不如放棄算了」的念頭。

姚本軍表示，在紫微斗數中，「大耗星」象徵情緒消耗、破壞與損失，若沒處理好，很容易讓感情陷入冷戰、爭執甚至分離危機。其中有4個生肖要特別留意。

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●生肖虎

屬虎的人6月後最容易面臨「期待落差」。原本個性主導性強的他們，會開始感受到「越努力，對方越疏遠」的無力感，甚至懷疑是不是自己做錯了什麼。

這其實是大耗星逼著屬虎的人重新學習感情課題。愛情不是靠硬撐與付出就能維持，若缺乏真正理解與互動，再多投入都只是白白消耗。與其把情緒建立在對方反應上，不如先找到真正有效的溝通方式。

●生肖馬

火馬年的能量在屬馬的人身上特別強烈，6月之後情緒起伏將更加明顯。感情節奏忽冷忽熱，一下熱情爆棚，一下又突然冷卻，小事也容易被無限放大。

大耗星最明顯帶來的問題，就是「感情熱度消耗過快」。對屬馬的人來說，今年最大的功課，是學會建立穩定感，而不是只靠情緒衝動推動感情。

●生肖狗

屬狗的人則容易在感情裡陷入「責任壓力爆棚」的狀態。過去總是習慣扛起所有事情，但進入6月後，這份責任感反而會變成沉重負擔。

現實中的金錢、家庭與工作壓力，將逐漸侵蝕原本輕鬆的感情氛圍。大耗星也代表耐心與情感能量被慢慢消磨。屬狗的人別再把情緒悶在心裡，適時表達需求，才能避免感情走向崩潰。

●生肖猴

至於屬猴的人，6月後最明顯的關鍵字就是「不確定感」。原本就變動性高的屬猴族群，在大耗星影響下，感情容易出現反覆拉扯。

可能忽遠忽近，也可能突然出現新的感情選擇，讓人開始三心二意。尤其缺乏安全感的人，會感到格外焦慮與疲憊。這其實是內心不安被放大的結果，建議屬猴的人先穩定自己的情緒與狀態，不要急著確認關係，才能避免做出後悔決定。

【民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信】

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