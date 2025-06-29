DJ SODA漂髮失敗「宣布離開韓國」 認承受痛苦：想擺脫憂鬱

DJ SODA日前漂髮失敗，自尊心嚴重受挫。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國性感人氣DJ SODA日前因漂髮失敗，頭皮嚴重受損，連日來精神壓力大，她今在社群發布長文，宣布暫時離開韓國，目前人在德國，因為想撫慰社交恐懼症和憂鬱症受傷的心靈，令粉絲心疼。

DJ SODA於18日透露，因為美髮師的疏忽，頭髮脫落、斷裂約3毫米左右，即使重新長出頭髮也很困難；她在文中則坦言，身為一名女性，自尊心下降，甚至出現社交恐懼症，「不過感謝許多粉絲關心自己，從世界各地給予支持，目前正努力重新獲得力量。」

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DJ SODA戴上假髮重拾信心。（翻攝自IG）

因禍得福的DJ SODA透露，很感謝大家各種贊助，包括護髮產品、假髮、植髮建議等，承諾回韓國後，會一一回覆大家，請大家不要過度擔心，「雖然沒能和和大家親自見面，但我真心感謝大家。」

事件爆發自DJ SODA漂髮失敗的美髮店家事後向她施壓，要她刪除「失敗貼文」，並提出賠償金500萬韓圓（約台幣12萬元），但遭DJ SODA拒絕，曾稱做夢都沒想過會發生這種事，突然間眼淚會不自覺流下來。

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