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動力火車找到「流量密碼」！現身永春高中畢典獻唱 顏志琳公開超驚人酬勞

〔記者李紹綾／台北報導〕動力火車日前驚喜現身北市永春高中畢業典禮，擔任壓軸表演嘉賓，為畢業生獻唱人氣金曲，台下學生與家長反應熱烈。顏志琳表示，這是大女兒的畢業典禮，他和尤秋興義氣相挺，笑說：「付費就不好意思了，學生沒有錢，當然是沒有收酬勞，讓同學們開心。」尤秋興自虧：「其實我們很怕學生不認識我們，現場的尖叫聲應該都是爸爸、媽媽的。」認為給小朋友留下一個特別的回憶比較重要。

顏志琳談到，早在半年前就收到為畢業生獻唱的邀約，他便與校方討論了要怎麼呈現，坦言在畢業典禮唱歌，比開演唱會還來得緊張，「因為要給小孩子聽、給女兒的同學聽，就會比較緊張。」他為此謹慎準備，演出前一週還刻意不打球，深怕一個不小心感冒或嗓子出狀況。他笑說：「為了這天，我緊張了半年。」

動力火車出席金曲獎慶功宴。（記者王文麟攝）動力火車出席金曲獎慶功宴。（記者王文麟攝）

原本動力火車是以「神祕嘉賓」身分現身，但消息火速在校園中傳開。顏志琳的女兒更再三叮囑：「上台唱歌的時候，千萬不要叫我的名字，會很尷尬。」他一口氣答應，「我一定不會講，但是秋興叔叔不一定。」尤秋興則爆料，在畢業典禮的前幾天，顏志琳的女兒一直唸：「叔叔你千萬不要講我的名字。」她甚至特別轉訊息拜託經紀人，上台前再次提醒他們不要亂喊名字。

雖然兩人表面答應不喊名字，但尤秋興還是「手癢」，悄悄在社群上傳與顏志琳女兒的合照，他笑稱：「她是我的流量密碼，每次只要PO她的照片，按讚數就會非常高。」讓顏志琳女兒無奈說：「叔叔你每次都讓我措手不及。」

兩人在畢業典禮上演唱夯曲《忠孝東路走九遍》和《我很好騙》，引起全場大合唱。顏志琳說，選歌時還特別詢問過女兒的意見，女兒也幫忙挑選：「大家比較熟悉這些歌，氣氛會比較好。」雖然《我很好騙》的歌名和畢業典禮有點不搭，但動力火車臨場搞笑硬拗：「你們畢業出去有新環境、新的生活，不要那麼容易被騙喔！」話音一落全場笑聲連連。

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