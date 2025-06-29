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金曲》動力火車隔20年再奪獎「4肢不聽話」 尤秋興趁老婆洗澡「躺床偷偷來」

〔記者李紹綾／台北報導〕金曲36昨（28日）落幕，動力火車以《結伴（豪華版）》奪下最佳演唱組合獎，這是他們第10度入圍、暌違20年第2次獲獎，尤秋興、顏志琳會後出席慶功宴，開心直呼：「像中大獎，很興奮。」

回顧得獎當下，顏志琳坦言聽到「得獎的是動力火車」瞬間有點嚇到，「真的很驚喜，因為這次的入圍者實力都很強，沒想到我們可以得到獎。」他沒事先準備好得獎感謝，最看好入圍同獎項的「恐龍的皮」。

動力火車出席慶功宴。（記者王文麟攝）動力火車出席慶功宴。（記者王文麟攝）

尤秋興招認，所有入圍者中「最不看好自己」，所以到頒獎前還努力維持平常心，直到頒獎人唸出是動力火車時，「我整個人開始發抖、變得很嚴肅、很緊張，拿手機看感言時，手還在發抖，腿還有微微在抖，很不聽話，一直提醒自己『不要再抖了』，但它就是一直抖。」對於隔20年再上台領金曲獎，他稱已忘了前一次如此顫抖是何時，「很久沒這麼緊張了，在台上講感言時，我還有一點點吃螺絲的感覺，滿緊張的。」顏志琳打趣說：「上次抖成這樣，是第一次牽女朋友手的時候吧！」

尤秋興透露，得獎感言是典禮前一晚，趁老婆洗澡時所寫，「寫了半小時，太太不知道，我躺在床上，她去洗澡、正在脫衣服，就趁這個時候寫。」超細的交代，被眾人直喊：「太細節了！」不過，尤秋興也提到，他很認真在寫感言，「這20年我們都沒得獎，有時候很想在台上或是在公共場合說謝謝，但是一直沒有機會講感言，所以我很認真寫，現在網路很發達，我寫了2個版本，一個是有得獎的、一個是沒得獎的，內容大概差不多，只是有幾句不一樣，想說如果真的沒有得獎的話，就把得獎感言貼在社群上，沒想到可以有機會在台上講這些感言。」他不忘給夥伴顏志琳看，「也只是希望志琳看有沒有漏掉的，沒想到他沒仔細看。 」

動力火車出席慶功宴，中為陳泳希。（記者王文麟攝）動力火車出席慶功宴，中為陳泳希。（記者王文麟攝）

談起獎金的運用，尤秋興興奮表示想添購「半把吉他」，但聽到獎金只有10萬元，苦笑說：「這樣除二，一人5萬，可能只能買4分之1把。」顏志琳則打趣想添高爾夫球桿，還虧自己：「5萬塊應該只能買普通款。」至於得獎後是否會漲唱酬？兩人語帶保留笑說：「不一定喔！」顏志琳分享，得獎後收到一位專門幫動力火車接活動的窗口訊息，對方問：「你們該不會要漲價吧？」讓他哭笑不得。

動力火車、陳泳希（左二）出席慶功宴。（記者王文麟攝）動力火車、陳泳希（左二）出席慶功宴。（記者王文麟攝）

兩人不忘向師妹陳泳希打氣，雖然她以新人之姿入圍卻與獎項擦肩而過，但她自信滿滿說：「反而更有動力去做更多、更好的音樂，我明天就要帶著滿滿鬥志去錄音。」尤秋興立即大讚：「永不放棄，不錯！」

談到新作，兩人透露目前正在錄製中，尤秋興表示，一直都有在準備，「錄專輯的方法和以前不同，以前是集中3個月錄音，「現在是有聽到好的歌就先錄，或是碰到好聽的電影、電視插曲的邀請，就可以先錄了，一直都有在做這些工作。」至於打算如何慶祝鍍金？他說：「慶功就好，因為隔天還有表演，不能因為得獎就放自己假！」強調會持續努力，期許能再次上台領獎。

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