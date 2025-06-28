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窪田正孝現身台灣 探班愛妻水川麻美：便當太好吃了

窪田正孝今天來台受訪，與記者們相談甚歡。（台北電影節提供）窪田正孝今天來台受訪，與記者們相談甚歡。（台北電影節提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男星窪田正孝今天（28日）受到台北電影節邀請來台，宣傳最新作品《惡夏》，他透露去年跟著老婆水川麻美來台探班，對於台灣便當驚為天人，直呼「如果在日本開店，一定會非常夯」。 這是窪田正孝第二次來台，去年曾經陪老婆水川麻美一起來台拍攝《零日攻擊》，還到了大稻埕買了干貝、蝦米等乾貨，自用又當伴手禮送人。

窪田正孝大方表示，當時老婆拍攝告一段落，加上本來就滿想來台灣，就趁機來台旅遊。他回憶起當時去攝影棚探老婆班，「看到拍攝現場，覺得跟日本很像，氣氛跟日本不同，台灣大家很熱情歡迎我，之後我們去品嚐小籠包、蝦仁餛飩及炸醬麵等等。」

窪田正孝提到美食話題，與記者話匣子大開。（台北電影節提供）窪田正孝提到美食話題，與記者話匣子大開。（台北電影節提供）

被問到是否有品台灣片場便當？窪田正孝眼睛一亮，大讚蔥油雞便當真的非常好吃，還趁機抱怨，「日本便當雖然很好吃，但大部分不是那麼好吃」。在得知台灣人很在意吃這件事情時，窪田正孝表示他也是，「我很在意吃，因為活著身體就會健康，健康就會帶來心靈上的正面影響，跟我工作有所關聯。」 他詢問記者有什麼推薦的台灣的美食，記者提議牛肉麵等等，尤其是這次他來台宣傳《惡夏》，很適合在炎熱夏天吃芒果冰，「現在就想吃了！」

窪田正孝坦言被美女包圍，真的有點心動。（台北電影節提供）窪田正孝坦言被美女包圍，真的有點心動。（台北電影節提供）

窪田正孝在片中飾演黑道「金本」，經營著有「摸奶」服務的聲色場所，被問到被小姐們包圍的感想？窪田正孝害羞的說：「有一點開心，但不知道大家有沒有看電影，在片中的角色都是他拿來利用的工具，演的時候同時要注意到這點，不過我承認內心有點小心動…」，超老實發言，笑翻現場眾人。

窪田正孝在台灣的粉絲不少，也有人說得燒香拜拜才能見到他本人，窪田正孝突然有感而發，演員不像歌手與粉絲之間有互動，演員更像是一個「單行道」，沒辦法直接收到粉絲的回應，「但我這次來，很多人告訴我有看過我的作品，我覺得原來我拍攝的作品真的有傳達給各位，台灣朋友也非常喜歡日本。」

他未來如果有在台灣拍片的機會，窪田正孝大喊「COME ON」！歡迎台灣各方提出想法。他稱，日本是個島國，本來就很難跟全世界的大家有連結，但現在日本也在改變，界線越來越不存在，希望能夠與全球有所連結。

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