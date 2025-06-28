《蝙蝠俠2》劇本宣布完成 上映和首集相隔5年半

編導麥特李維斯在社群上曬出《蝙蝠俠2》劇本完工的照片。（翻攝自IG）（記者許世穎攝）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影迷期待已久的《蝙蝠俠》續集（羅勃派汀森版）終於傳來好消息，歷經數度延宕後，編導麥特李維斯於週五（27日）在社群上曬出劇本完工的照片，證實劇本已正式完成。他在IG分享與共同編劇馬特森湯姆林合作的成果，並寫道：「犯罪（鬥士）夥伴」。雖然劇本首頁被刻意模糊處理，但頁首清楚可見蝙蝠俠的標誌。

《蝙蝠俠2》自2022年4月正式宣布製作以來，一直讓粉絲望眼欲穿。當時第一集才剛在戲院熱賣，席捲全球逾7.72億美金（約台幣230億元）票房。續集幾經延期，目前預計將於2027年10月1日上映，和首集上映將近5年半。

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《蝙蝠俠2》歷經數度延宕，劇本終於完成。（資料照，華納兄弟提供）（記者許世穎攝）

這則《蝙蝠俠》最新進度的公布，正好就在詹姆斯岡恩打造的全新DC宇宙首部大銀幕作品《超人》上映前幾週。而岡恩近日也在接受《娛樂周刊》專訪時，回應了粉絲對《蝙蝠俠2》劇本延遲的不滿。

岡恩表示：「我們預計6月份會拿到劇本，我希望真的能如期完成。我們對這件事感覺非常良好。說真的，大家別再追著麥特不放了，讓他花他該花的時間來寫劇本吧。事情本來就該這樣。他不欠你什麼，只因為你喜歡他的電影。你之所以喜歡這部片，就是因為麥特，那就讓他用他的方式來做事。」《超人》將於7月9日在台上映。

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