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翹臀珍唱一半「裙子掉了」！ 高衩女神「一反應」被讚爆

翹臀珍唱一半「裙子掉了」！ 高衩女神「一反應」被讚爆

〔娛樂頻道〕今年2月才掰了「小班」班艾佛列克，再次恢復單身的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲，目前正忙於宣傳新歌《生日》，正如歌名，發表新歌的時間點就選在她56歲生日當天，沒想到，第二天（25日）當她正在波蘭華沙的演唱會上與歌迷一起慶生時，佈滿水鑽與亮片的裙子，突然從腰間解體，直接掉落到地上，讓翹臀珍根本反應不及！

有歌迷事後將這段影片PO到網路上，只見生日歌響起時，穿著華麗的翹臀珍如同「性感女神」般翩然走進舞台，孰料，她才剛邁步，裙襬就散開了，連身後的舞者都來不及抓住瞬間掉落的裙子，儘管她驚叫了一聲，但她馬上回過神，並立刻在舞台中央旋轉了一圈，開玩笑說：「還好，我穿著內衣（褲）」反應幽默又沉著。

後來，一名男舞者雖然試著想幫翹臀珍重新繫上裙子的帶子，但一直扣不上去，她趕緊暖場說道，「我平常不穿內衣褲，但今天很慶幸我穿了！」

或許是感覺到現場粉絲們只能默默觀看，翹臀珍索性將一直扣不上去的裙子直接拋向觀眾席，並笑著說道：「忍住！」脫下裙子繼續唱跳，引得現場粉絲尖叫連連。

翹臀珍唱一半「裙子掉了」！ 高衩女神「一反應」被讚爆

這段影片也被上傳到了翹臀珍的個人YouTube頻道，粉絲們紛紛稱讚：「女神果然專業！」、「把裙子扔給粉絲簡直是傳奇。」、「內衣？她總是穿著開高衩的舞台服裝表演啊。」

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