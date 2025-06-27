太萌了！ 孔劉巴黎超市體驗自助結帳超開心

孔劉在巴黎超市體驗自助結帳，笑得燦爛。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星孔劉為了看時裝秀飛到法國巴黎，不過，他在社群上發了自己到超市購物並體驗自助結帳的照片，卻迷暈許多「孔太太」。孔劉趁著空檔到超市購物，沒想到超市裏頭有自助結帳機，孔劉馬上玩心大起，決定自己試一試。

孔劉認真挑選要購買的蔬菜、水果。（翻攝自IG）

穿著米白色條紋襯衫、淺色牛仔褲搭配卡其色棒球帽的孔劉，看起來非常休閒、自在。他到巴黎當地超市購物時，很認真地挑選水果、食物，一副居家好男人模樣，已經讓人覺得很可愛了，沒想到結帳的時候，孔劉又露出萌萌的表情。

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孔劉專心的使用自助結帳機。（翻攝自IG）

他開心站站在自助結帳機前一一掃描商品，並露出招牌燦爛笑容，完全看不出來是個國際大明星，反而更像個鄰家哥哥。結完帳之後他更帶著笑容走出超市，彷彿完成一項大任務。

完成超市購物的孔劉露出大大的笑容。（翻攝自IG）

孔劉早在2021年底就開設IG帳號，雖然一度短暫消失，不過孔劉之後有找回帳號並重新分享日常，直到摯友李善均過世後，孔劉刪除所有貼文，只留下全黑照片與身穿西裝的背影，哀悼他與李善均16年的深厚友誼，令人鼻酸。

還好他又重新上傳新照片與粉絲分享，而且還大方放送可愛模樣，讓人覺得當「孔太太」好幸福。

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