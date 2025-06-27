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娛樂 最新消息

TOKIO松岡昌宏超憔悴！為國分太一露面謝罪：想痛扁他

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本國民天團TOKIO的成員松岡昌宏今天（27日）雙頰凹陷、憔悴現身，為隊友國分太一道歉。他坦言不可能與國分太一切割，「如果羈絆沒了，就沒辦法痛扁他了。」這也是松岡昌宏幫山口達也道歉後，二度為隊友哥哥謝罪，讓人看了超心疼。

TOKIO松岡昌宏臉色憔悴，為國分太一道歉。（翻攝自ANNnewsCH YouTube）TOKIO松岡昌宏臉色憔悴，為國分太一道歉。（翻攝自ANNnewsCH YouTube）

松岡昌宏今天因演出《家政夫三田園》的舞台劇現身愛知縣，他接受媒體訪問，一開頭就脫帽鞠躬謝罪，「對於國分太一造成的麻煩，我向贊助商、福島縣的大家以及一直以來支持的粉絲朋友，還有節目相關人士表達歉意。」

被問到與國分太一的關係，松岡昌宏表示：「我們已經是前隊友了，雖然可能會被罵，不過我覺得我們之間的羈絆斷不了，而且如果羈絆沒了，我就不能痛扁他了。」之後他緩頰，稱說這樣的話似乎有點不合時宜。

松岡昌宏（左起）、城島茂、國分太一共組的「TOKIO」成軍31年正式劃下句點。（翻攝自X）松岡昌宏（左起）、城島茂、國分太一共組的「TOKIO」成軍31年正式劃下句點。（翻攝自X）

31年的TOKIO走入歷史，松岡昌宏表示：「我想說總有一天會解散，不覺得是永遠，在這個時間點（解散），我多少覺得有點意外，但我想外界的反應應該是『又是TOKIO啊…』，我覺得已經到極限了，所以討論之後決定解散。」

「我覺得很不甘心又很難過，我也做好了被罵的準備。」松岡昌宏進一步透露，現在國分太一處於萬丈深淵中，正在深刻反省當中，認為他是一個責任感很強的人，就算他開記者會，也沒什麼好說的。松岡昌宏透露，國分太一打電話跟他一直說對不起，當時的聲音是他們認識36年來從未聽過的。

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