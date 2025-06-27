《天才衝衝衝》史上最臭懲罰！徐乃麟崩潰喊「像大便」全場作嘔

徐凱希（左起）、曾國城、徐乃麟、籃籃。果汁機終極懲罰史上最臭。（華視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》明（28日）播出最新一集，邀請來賓孫協志、潘若迪、無尊、阿本、周宜霈、夏宇禾、陳伊、洗菜上節目玩遊戲。本次節目果汁機終極懲罰號稱「史上最臭的一次」，全場集體作嘔直呼「太臭了！」陳伊皺著眉驚訝稱根本就是「餿水」的味道，阿本邊乾嘔邊吶喊：「怎麼可以完美還原嘔吐物啦！」惡臭程度讓徐乃麟也崩潰說：「這好像大便！」

果汁機終極懲罰完美還原嘔吐物。（華視提供）

在「開鎖」單元中，無尊好奇提問「有可能會有我們的名字嗎？」讓徐凱希突然悲從中來說，上次遊戲出題就是她的名字，但大家都面有難色猜不出來，阿本立馬吐槽：「妳不夠紅啦！」巫苡萱也補充，當時提示板寫著拍過內衣廣告，答案揭曉瞬間全場安靜，讓凱希相當受傷。徐乃麟笑說：「徐凱希妳居然拍過內衣廣告！趕快！在哪裡！拿來給我看一下。」曾國城接著說：「只能說妳拍得太低調了！」

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節目進行到「注音234」單元時，孫協志、徐凱希與周宜霈組成同隊挑戰，抽到的題目是說出「ㄩˇ」開頭的詞彙。周宜霈、徐凱希反應神速、輕鬆過關，輪到孫協志卻當場卡關，腦中一片空白，讓凱希急得狂提示：「有個樂團主唱叫小玉！」甚至直接開唱：「要去高雄～溫度很高～太陽很兇～」，周宜霈也補充：「成員都瘦瘦的！」凱希再使出殺手鐧：「跟小優吵架的那個！」全場驚呼，徐乃麟也忍不住說：「孫協志可不可以自己想一下啊！」

孫協志（左起）、陳伊、徐凱希、阿本。孫協志遊戲黑洞卡關。（華視提供）

大家全力助攻，孫協志卻依然茫然，最後遊戲結束，大家笑說他居然沒想到自己老婆「宇童」，讓孫協志尷尬到無法反駁。他苦笑表示：「我真的很努力了啦！」究竟遊戲黑洞孫協志能否成功平反？更多最爆笑、最機智的精彩瞬間，請鎖定明晚10點播出的《天才衝衝衝》。

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