YouTube訂閱4億超級網紅 下海實驗斷食14天

全世界最厲害的超級網紅Mr Beast。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕全世界最厲害的超級網紅、YouTube頻道訂閱者超過4億的「Mr Beast」Jimmy Donaldson，再度做出驚人之舉。先前，Mr Beast曾經挑戰過關在山洞、躲進金字塔，還模仿電視劇玩「魷魚遊戲」，這次他挑戰的是連續14天除了「水」之外，不碰任何食物的「斷食挑戰」。最後Mr Beast成功減重超過10公斤，不過他坦白，這次挑戰讓他的身體造成巨大傷害，他警告：「觀眾千萬別模仿」！

27歲的Mr Beast的YouTube頻道訂閱者超過4億。（翻攝自X）

27歲的Mr Beast最新發布的YouTube影片中，他表示自己完成了一場14天只喝水、不吃東西的挑戰，雖然挑戰成功，但他卻發現禁食對身體傷害極大。身高195公分的Mr Beast是一位網紅兼企業家，挑戰開始前他的體重約110公斤，BMI約26，明顯超重。

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Mr Beast挑戰斷食14天只喝水，不進食。（翻攝自X）

他表示自己堅持14天，只喝水，減掉20多磅（約10公斤），挑戰進行到第5或6天之後，身體感覺非常疲憊、沒有力氣。且Mr Beast在延長斷食之前已經先做了一次Dexa掃描（骨質密度掃描），測量脂肪和肌肉，他發現自己掉了大約6磅（約2.72公斤）肌肉。令人沮喪的是，Mr Beast減掉13磅（約5.9公斤）脂肪，但即使後來恢復進食，肌肉也無法恢復。

Mr Beast強調請勿在沒有醫療監督的情況下進行極端性斷食。（翻攝自X）

Mr Beast表示，不吃東西感覺很緊張，整個過程中都持續拍攝與工作，讓他感到很困擾，因為斷食，他站起來跟走動都很痛苦。另外，他全身無力，一直覺得很累，非常累，無法保持清醒。接著，他非常嚴肅地說：「正如我在影片中多次提到的，不要像我一樣，在沒有醫療監督的情況下在家嘗試這種作法」。

研究指出極端禁食可能會導致營養失衡、消化問題，增加中風、心臟病及早市風險。

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