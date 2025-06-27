沒體驗過地震！新加坡影后來台拍片嚇壞：我腿軟了

〔記者廖俐惠／台北報導〕台劇《凶宅專賣店》前兩集今天（27日）在台北電影節首映，李銘順、范少勳及施名帥等人出席受訪，導演奚岳隆稱演員都是自己的一時之選，沒想到卻意外合得來，天天看著眾演員群魔亂舞，笑說「他們莫名其妙的吵，鬼應該都被吵到。」

許紫柔（左起）、江宜蓉、洪慧芳、施名帥、陳姸霏、范少勳、李銘順。（記者陳奕全攝）

《凶宅專賣店》導演奚岳隆、郝芳葳、監製羅佩儀、演員李銘順、范少勳、陳姸霏、洪慧芳、施名帥、江宜蓉、許紫柔等人出席聯訪。李銘順在劇中飾演販售凶宅的店長，可怕的劇情背後帶有豐沛感情的故事，想要傳達給觀眾；被問到是否是怕鬼的人？李銘順表示：「我以前還沒生小孩的時候，去到一個新的飯店通常會睡不著，生了小孩之後變得比較好一點，比較成長了吧。」

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李銘順時常來台灣拍戲，透露每次出國前都會有點壓力，因為不知道會住到什麼樣的飯店，通常第一個晚上會把燈全部打開。范少勳則是選擇全黑，眼不見為淨，或者是用燒聖木、噴自己熟悉的味道，讓自己比較好過一點。

范少勳（左起）、陳姸霏、李銘順。（記者陳奕全攝）

范少勳飾演為籌措妹妹換心手術費而加入房仲行列的年輕人「阿澤」，他希望自己擁有鋼鐵之心，其實不太敢接靈異片，「如果可以，我要接嚇人的那個，不要當被嚇的，如果我是被嚇的，我會一直記得這件事情。」施名帥在劇中則是怕死又白目的類型，現實中也超級怕死，透露有一次拍戲進到一間房間，背後卻突然發涼，一抬頭發現頭上的吊扇貼有符咒，眾演員也議論紛紛，進到該房間真的背脊發涼。

范少勳（左起）、施名帥、江宜蓉、李銘順。（記者陳奕全攝）

眾演員透露，由於片場附近有一個無主墳墓，連白骨都露出來，道長在現場坐鎮。李銘順分享，道長在拍攝時站在最高處，「原來站高處是有意思的，比祂們高，比較有氣勢。」至於陳姸霏飾演擁有靈異體質的「小墨」，能與亡靈對話，是關鍵角色之一，她分享小時候就愛看靈異相關的節目，為演通靈少女，獻出很多第一次，包括吊鋼絲、比手印，還有練習咒語等等。

恐怕的除了靈異事件，他們去年拍攝時還碰到0403地震，曾經以《花路阿朱媽》入圍金馬影后的新加坡女星洪慧芳，從未體驗過地震，「新加坡沒有地震，我當時嚇到腳軟，跑不出去，蹲在那邊，我腳軟跑不下去了。」而李銘順則在第一時間傳訊關心她，爆料洪慧芳當下太過緊張，「聲音都是喘的」。

陳姸霏（左）飾演通靈少女，洪慧芳則是神壇師姐。（記者陳奕全攝）

洪慧芳飾演神壇師姐，細膩詮釋道教儀式與靈媒文化，她透露80年代沒有手機，半夜都會去鬼屋探險，玩到後來真的有人撞鬼，後來想說既然不喜歡被嚇，幹嘛去打擾這些靈體。

施名帥去年以《角頭—大橋頭》獲得金馬獎最佳男配角，今年則以《乒乓男孩》獲得北影提名男配角，他表示很開心，因為這次除了《角頭—大橋頭》，還有《乒乓男孩》、《愛作歹》等作品，「這是一個肯定啊，評審在不一樣的作品裡面，看到不一樣的表現，很強大的肯定啊。」

江宜蓉今天也盛裝出席會粉，她飾演最後加入「義勝房屋」的小師妹，看起來文弱但很大膽；許紫柔演出范少勳的妹妹，大讚他是個很暖的人，「私下哥哥很貼心，他都會引導我的情緒表達，真的是認證的暖男。」台劇《凶宅專賣店》預計2026年上架播出。

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