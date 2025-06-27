AI女神李珠珢在台壓力大落淚 返韓又遭網友狂吐槽

韓籍啦啦隊女神李珠珢有AI女神之稱。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因「三振舞」在台灣爆紅的韓籍啦啦隊女神李珠珢，人氣一直很高。目前是富邦啦啦隊Fubon Angels的李珠珢，在韓國時有「AI女神」美譽，不過來到台灣之後，由於人氣太旺，一舉一動都備受外界矚目，17日她才在應援時爆哭，引起網友好奇。今（27）現身韓國棒球場進行應援，狀態看起來很不錯，她也分享了自己和MLB南韓官方的合作影片，雖然影片才短短數秒，不過韓國網友卻瘋狂留言。

MLB官方邀請李珠珢拍攝宣傳片，韓網友一片謾罵。（翻攝自IG）

MLB官方邀請李珠珢拍攝宣傳片，影片引起韓網友討論，更留言吐槽裡珠珢當天的妝容造型是不是被惡整？身穿著球衣的李珠珢被批評「不開口的話就很好」，更攻擊她當天的妝容「下手太重」，覺得一點也不好看。

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MLB官方邀請李珠珢拍攝宣傳片，卻被韓網友說妝容「下手太重」。（翻攝自IG）

李珠珢先前接受採訪時，曾透露在台灣人氣高讓她壓力很大，害怕大家會不喜歡她。明明很努力的李珠珢也會常常覺得自己跳得還不夠好，甚至擔心到跳舞不敢看著前方，認為自己會挨罵，沒想到真正罵她的人竟然在家鄉韓國。

李珠珢在台名氣高，她給自己的壓力也極大。（翻攝自IG）

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