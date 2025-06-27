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娛樂 最新消息

山下智久現蹤台北！接地氣嗑麻油腰花「男神親民魅力炸裂」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本男星山下智久近期密集造訪寶島，昨（26日）晚間悄悄現身台北街頭，多位民眾在大同區及中山區野生捕獲，紛紛曬出合照及影片，同時大讚日劇男神親切十足、熱情毫無架子，對一湧而上的合影請求更是來者不拒，讓許多網友羨慕直喊「怎麼大家都遇到了我卻沒有！」

山下智久近來密集造訪台灣，昨更在阿Ken陪同下大啖麻油腰花名店。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）山下智久近來密集造訪台灣，昨更在阿Ken陪同下大啖麻油腰花名店。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

山下智久近來密集來台，去年底因與周杰倫結識就曾低調到訪寶島，今年4月也曾現身台灣。然而，山下智久此次則找來在周杰倫大巨蛋演唱會上結交的好友阿Ken當導遊，陪同他從信義區一路逛到大稻埕，還在阿Ken推薦下吃遍麻辣鍋與開業逾50年的麻油腰花老店「施家麻油腰花」，行程超接地氣。

除了麻油腰花之外，山下智久還造訪了阿Ken投資的甜甜圈品牌「GooDonut」，這也是目前他唯一放進IG限動的台灣美食，特別寫下「台灣美食」字樣，幫好友免費宣傳也讓粉絲大讚義氣，沿路上更被許多粉絲野生捕獲，對於合照請求更是有求必應，男神魅力炸裂、親和力十足再度圈粉無數，也讓許多飲恨的網友失落表示「怎麼大家都遇到了我卻沒有！」、「我好羨慕！」

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