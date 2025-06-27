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河北彩伽把粉絲當盤子？尊榮票價4萬元網掀兩派論戰

日本AV女優河北彩伽公布自己以歌手身分出道，並公開新藝名為「萌名」。（翻攝自IG）日本AV女優河北彩伽公布自己以歌手身分出道，並公開新藝名為「萌名」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本AV女優河北彩伽（原本：河北彩花）前段時間公布自己以歌手身分出道，並公開新藝名為「萌名」，即將來台開巡迴演唱會的她，日前公布票價，網友看到價格之後，有人認為「這價格是不是每一個都多打一個零」；也有些人認為「就算賣得貴也賣得出去，有何不可」，掀起論戰。

「萌名Moena 2025亞洲巡迴演唱會－台灣站」相關資訊出爐。（翻攝自IG）「萌名Moena 2025亞洲巡迴演唱會－台灣站」相關資訊出爐。（翻攝自IG）

Trend Girls日前發布「萌名Moena 2025亞洲巡迴演唱會－台灣站」相關資訊，根據網站公布訊息，正式演出時間共1小時30分鐘，特典會時長則為1小時45分鐘。主辦單位另準備「尊榮票」及「VIP票」，可多出30分鐘參觀。

主辦單位特別準備尊榮票、VIP票，粉絲可與河北彩伽有更多相處時間。（翻攝自IG）主辦單位特別準備尊榮票、VIP票，粉絲可與河北彩伽有更多相處時間。（翻攝自IG）

尊榮票限量30名，座位在最前排，可參觀彩排、探訪後台（每人2分鐘）、可獲得專屬原創浴衣或法被及活動限定明信片，每張要價20萬日圓（約新台幣4萬元）；VIP票限量70名，可參觀彩排、專屬原創浴衣或法被，每張票10萬日圓（約新台幣2萬元），另有S票，每張3萬日圓（約新台幣6000元），但想拍拍立得、合照則需另外收費。

有些網友認為票價偏高，都足夠去韓國追星；也有死忠粉絲認為花錢爭取與河北彩伽相處，就算再貴都划得來。

「萌名Moena 2025亞洲巡迴演唱會－台灣站」相關資訊出爐。（翻攝自IG）「萌名Moena 2025亞洲巡迴演唱會－台灣站」相關資訊出爐。（翻攝自IG）

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