晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「青龍系列大獎」《苦盡柑來》入圍6項大贏家！朴寶劍、IU搶戲王后

朴寶劍（左）、IU入圍青龍系列大賞。（Netflix提供）朴寶劍（左）、IU入圍青龍系列大賞。（Netflix提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國第4屆「青龍系列大獎」今天（27日）揭曉入圍名單，Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》獲得6項提名，包括最佳影片、最佳男女主角等等，是入圍大贏家，朱智勛主演的《外傷重症中心》則以5項緊追在後。

《惡緣》朴海秀入圍青龍系列大賞戲王。（Netflix提供）《惡緣》朴海秀入圍青龍系列大賞戲王。（Netflix提供）

《外傷重症中心》朱智勛。（Netflix提供）《外傷重症中心》朱智勛。（Netflix提供）

最佳男主角的部分，《苦盡柑來遇見你》的朴寶劍、《魷魚遊戲2》的李炳憲、《惡緣》的朴海秀、《外傷重症中心》的朱智勛以及《或好或壞的東載》的李浚赫將展開廝殺。朱智勛先前就以《外傷重症中心》獲得百想戲王，此次能否再下一城，受到矚目。

《狂醫魔徒》朴恩斌。（Disney+提供）《狂醫魔徒》朴恩斌。（Disney+提供）

女主角同樣競爭激烈，IU在《苦盡柑來遇見你》的好表現有目共睹，與她對抗的還包括難得展現瘋魔演技的《狂醫魔徒》朴恩斌、《善意的競爭》惠利、露點裸體演出的《元敬》車珠英及《一箱情緣》的徐玄振。

《苦盡柑來遇見你》一口氣入圍6項，除了朴寶劍、IU獲得戲王戲后提名之外，廉惠蘭入圍女配角，「哈西大叔」崔大勲獲得男配角提名，是否能繼百想之後再次奪獎，引起關注。此外，姜有皙也以《苦盡柑來遇見你》入圍最佳男新人，《苦盡柑來》堪稱大豐收。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中