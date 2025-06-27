「青龍系列大獎」《苦盡柑來》入圍6項大贏家！朴寶劍、IU搶戲王后

朴寶劍（左）、IU入圍青龍系列大賞。（Netflix提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國第4屆「青龍系列大獎」今天（27日）揭曉入圍名單，Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》獲得6項提名，包括最佳影片、最佳男女主角等等，是入圍大贏家，朱智勛主演的《外傷重症中心》則以5項緊追在後。

《惡緣》朴海秀入圍青龍系列大賞戲王。（Netflix提供）

《外傷重症中心》朱智勛。（Netflix提供）

最佳男主角的部分，《苦盡柑來遇見你》的朴寶劍、《魷魚遊戲2》的李炳憲、《惡緣》的朴海秀、《外傷重症中心》的朱智勛以及《或好或壞的東載》的李浚赫將展開廝殺。朱智勛先前就以《外傷重症中心》獲得百想戲王，此次能否再下一城，受到矚目。

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《狂醫魔徒》朴恩斌。（Disney+提供）

女主角同樣競爭激烈，IU在《苦盡柑來遇見你》的好表現有目共睹，與她對抗的還包括難得展現瘋魔演技的《狂醫魔徒》朴恩斌、《善意的競爭》惠利、露點裸體演出的《元敬》車珠英及《一箱情緣》的徐玄振。

《苦盡柑來遇見你》一口氣入圍6項，除了朴寶劍、IU獲得戲王戲后提名之外，廉惠蘭入圍女配角，「哈西大叔」崔大勲獲得男配角提名，是否能繼百想之後再次奪獎，引起關注。此外，姜有皙也以《苦盡柑來遇見你》入圍最佳男新人，《苦盡柑來》堪稱大豐收。

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